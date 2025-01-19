靠安眠藥才能入睡！　攻城獅洋將努利單日又雙破聯盟神紀錄

▲攻城獅努利此戰轟下44分，再度打破聯盟個人單場新高得分紀錄。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／新竹報導

19日新竹御嵿攻城獅雖以106比114遭新北國王擊敗，但陣中新洋將努利，在昨日加盟首戰就轟下破紀錄41分情況下，今日半場獨砍26分，全場轟下44分，兩項數據都再度改寫聯盟新高。賽後攻城獅隊長蕭順議透露，「努利來台受到時差影響，還有跟我要安眠藥才能好好休息，我認為接下來他還能表現更強！」

風城軍團經歷開季低迷表現後，近日找來砍將努利，他在昨日的TPBL職籃首秀便爆砍41分，一舉打破聯盟單場個人得分新高紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日「背靠背」主場迎戰強敵國王，努利的表現依舊火燙，上半場個人三分球7投5中狂轟26分，率先打破聯盟半場個人得分新高紀錄，而努利最終全場28投14中，轟下44分、9籃板、8助攻、2抄截、2阻攻，僅花不到24小時時間，又再度改寫自己所保持的聯盟個人單場新高得分紀錄。

不過此戰攻城獅搞砸大好領先機會，最終慘遭國王「20比0」猛攻逆轉，賽後努利被問到連兩天打破聯盟單場得分紀錄時僅淡然表示，「我們沒有完成任務，創造得分紀錄一點都不重要，我對於紀錄完全沒有任何感想。」

國王一哥林書豪則對努利有高度讚賞，「努利完全改變攻城獅的打法，去年艾夫伯也是改變他們的打法，非常難防的洋將。」

攻城獅隊長蕭順議則表示，「努利才剛剛來到台灣，其實這幾天他有跟我要安眠藥，希望能調整時差好好休息，我認為等他的狀態調整好，整體發揮還能更強。對於球隊的配置來說，打法也能更加多元。」

▲攻城獅隊長蕭順議透露，努利還在調整時差要靠安眠藥才能入睡。（圖／TPBL提供）