進一顆三分球捐5000元　呂政儒禁賽解除獻公益

▲呂政儒禁賽令解除，宣布投進三分球就捐款5000元獻公益。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／新竹報導

19日TPBL職籃新北國王克服上半場最多22分落後，以114比106擊敗新竹御嵿攻城獅，其中「男模」呂政儒在日前經歷12場禁賽令以及上季右膝前十字韌帶斷裂傷勢後，本季首度復出上場。呂政儒全場出賽8分26秒，投進1顆三分球攻下3分、1籃板、1助攻，賽後他也透過球團宣布每場比賽只要投進一顆三分球，便捐出5000元給至善社會福利基金會做公益。

上季遭逢右膝前十字韌帶斷裂傷勢，呂政儒休賽季轉戰國王後，卻因為周儀翔酒駕事件，連帶遭聯盟處以禁賽12場處分，日前禁賽期滿後，今日對上攻城獅總算正式出賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

呂政儒全場出賽8分26秒，投進一顆三分球進帳3分、1籃板、1助攻。賽後國王總教練萊恩則表示，「呂政儒的體能還需要加強，畢竟很久沒打球了，面對新的隊友與體系，都要一步一步的來，我們只剩下一場東超比賽就要結束農曆年前的比賽，他會調整到越來越好的狀態，給團隊更多的幫助。」

另外，呂政儒在復出前更主動與球團提出公益捐款計畫，球團對呂政儒的主動性表示高度肯定，並支持其公益行動，以行動展現對社會的責任心。

接下來每場比賽只要投進一顆三分球，呂政儒便將捐出5000元給至善社會福利基金會。該基金會致力於推動校園友善環境，包括反霸凌、性別平等及不歧視等專案，為兒童創造公平與尊重的學習空間。

▲呂政儒今日正式披上新北國王球衣出賽。（圖／TPBL提供）