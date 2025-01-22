快訊／道奇佐佐木朗希到湖人主場看球　詹皇親迎還送上悄悄話致意

記者杜奕君／綜合報導

MLB美國職棒洛杉磯道奇，日前正式網羅23歲日本強投佐佐木朗希加盟，新世代「邪惡帝國」儼然成形。不過佐佐木朗希台灣時間22日則是一派輕鬆的現身洛杉磯湖人主場，觀看紫金軍團迎戰華盛頓巫師。湖人天王球星詹姆斯(LeBron James)賽前特別走向場邊席和佐佐木朗希握手致意，兩人還「咬耳朵」講起悄悄話，顯然詹皇相當歡迎這位小老弟前進洛城。

▲日前剛剛加入洛杉磯道奇的日本強投佐佐木朗希(中)，今日現身湖人主場看球。（圖／路透）

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綽號「令和怪物」的192公分強投佐佐木朗希，在效力日本職棒千葉羅德海洋4個賽季後，以入札制度提前挑戰美國職棒大聯盟，並在日前與道奇達成加盟共識，新賽季將披上白藍戰袍效力。

今日佐佐木朗希特別前進湖人主場加密貨幣網體育館(Crypto.com Arena)，觀賞湖人主場迎戰巫師之役，賽前場邊迎來這位新銳名投，就連湖人天王球星詹姆斯也親自展現地主之誼，在賽前特別走向佐佐木朗希身處的場邊席，和他握手致意。

詹皇表示，「兄弟你好嗎？歡迎來到這座城市！」另外湖人日籍混血前鋒八村壘也和佐佐木朗希相見歡，並且教導他比出LA手勢，佐佐木朗希也獲得屬於自己背號11號的湖人球衣。

只見詹皇還特別在朗希耳邊致意寒暄，顯然也對這位日籍強投報以高度歡迎。湖人今日面對巫師要設法止敗，目前22勝18敗的戰績則排名在西區第6位。

▲日前剛剛加盟道奇的日本強投佐佐木朗希，今日與湖人詹皇相見歡。（圖／取自NBA IG）