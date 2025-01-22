佐佐木朗希見證40歲詹皇勇奪大三元　湖人主場賞巫師11連敗

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯湖人22日主場迎戰華盛頓巫師，日前剛剛加入洛杉磯道奇的日籍強投佐佐木朗希，也首度來到湖人主場觀戰。特別親自迎接貴客的湖人天王球星詹姆斯(LeBron James)此戰轟下21分、10籃板、13助攻大三元，加上「一眉」戴維斯(Anthony Davis)29分、16籃板，兩人攜手率隊以111比88大勝，也賞巫師難堪11連敗。

▲湖人詹姆斯轟下大三元全能數據，率隊賞巫師11連敗。（圖／達志影像／美聯社）

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過去6次交手巫師，場均能轟下34.3分好表現，詹姆斯即便已經邁入40歲高齡，但此戰開賽就打來虎虎生風，第2節剩下6分31秒時，詹皇更上演一次精彩的空中接力「隔扣」美技，讓紫金軍團士氣大振，半場打完湖人就以59比49取得領先。

下半場開打後，湖人依舊穩定領先優勢，但巫師第3節尾聲打出一波12比3攻勢，一度將落後縮小至9分差，不過3節打完湖人仍手握12分的雙位數領先。

但巫師末節又面臨攻勢當機，反觀湖人則是在戴維斯內線強攻，加上詹皇全能演出下，一路拉開領先優勢，隨後詹姆斯抓下本場個人第10個籃板，順利寫下大三元數據後正式退場，他的大兒子布朗尼(Bronny James)在球迷歡呼聲中替補上陣，一上場就有抄截演出，可惜最終得分並未開張，另有1籃板進帳。

湖人在戴維斯29分、16籃板、5助攻、4阻攻，搭配詹姆斯21分、10籃板、13助攻、2抄截，以及里夫斯(Austin Reaves)16分、8助攻帶動下，最終以23分之差大勝贏球。

至於慘吞11連敗，目前6勝36敗持續於全聯盟墊底的巫師方面，此戰以庫利巴利(Bilal Coulibaly)拿下17分、6籃板、4助攻、2阻攻最佳，球隊一哥普爾(Jordan Poole)此戰雖有15分、7籃板、3助攻、2抄截，但全場18投僅5中，命中率相當低迷。

▲日前剛剛加入洛杉磯道奇的日本強投佐佐木朗希(中)，今日現身湖人主場看球。（圖／路透）