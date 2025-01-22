「士官長」巴特勒只拿13分　拓荒者強勢2連勝攻破熱火主場

記者杜奕君／綜合報導

邁阿密熱火22日主場迎戰西區後段班的波特蘭拓荒者，結束隊內禁賽令恢復上場的熱火「士官長」巴特勒(Jimmy Butler)表現依舊欲振乏力，全場僅9次出手拿下13分、4籃板、8助攻，熱火雖有6人得分上雙，但拓荒者全場更有7人得分達雙位數，在西蒙斯(Anfernee Simons)砍下24分，艾頓(Deandre Ayton)22分、15籃板帶動下，拓荒者116比107贏球寫下2連勝。

▲熱火「士官長」巴特勒持續表現疲軟，球隊在主場不敵拓荒者。（圖／達志影像／美聯社）

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日前因為喊出在邁阿密打球已經找不到快樂，因而遭到熱火球團處以禁賽7場的熱火一哥巴特勒，在禁賽令解除後，回歸表現依舊疲軟，心態似乎已經與南灘大軍貌合神離。

今日熱火主場迎戰拓荒者，開賽兩隊上演火力互轟，熱火在「阿舍哥」羅賓森(Duncan Robinson)外線加持下，首節打完以38比34領先。

但拓荒者第2節持續追分，反觀熱火卻是攻勢大幅熄火，在主戰長人艾頓頻頻強攻帶動下，拓荒者半場打完以61比55逆轉超前。

第3節熱火更是攻守大幅走樣，拓荒者則由西蒙斯、韓德森(Scoot Henderson)多名球員外線開火，加上艾頓持續強攻，此節終了前2分11秒一次拋射得手，更讓拓荒者拉開94比68大幅領先，3節打完拓荒者也取得20分超前。

末節熱火雖然猛趕進度，無奈前3節落後幅度實在過大，最終拓荒者就以9分之差贏球，收下近期2連勝。

拓荒者此戰7人得分達雙位數，西蒙斯拿下全場最高24分外帶4籃板、3助攻，艾頓22分、15籃板，阿維迪亞(Deni Avdija)拿下16分、10籃板、5助攻、2抄截。

熱火方面則以羅賓森砍下22分最高，新秀韋爾(Kel'el Ware)貢獻20分、15籃板，巴特勒則是13分、4籃板、8助攻，復出後連3戰得分未達20分。

▲拓荒者西蒙斯砍下全隊最高24分。（圖／達志影像／美聯社）