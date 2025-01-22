前法國聯賽MVP轉戰台籃　戰神網羅兩屆歐聯冠軍莫爾曼加盟

▲兩屆歐洲聯賽冠軍莫爾曼加盟戰神，盼以外線火力與經驗強化團隊實力。（圖／台北台新戰神提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃台北台新戰神，22日宣布網羅曾奪得兩屆歐洲籃球聯賽冠軍、入選法國國家隊的203公分前鋒莫爾曼(Adrien Moerman)加盟，莫爾曼具備身材優勢與穩定的外線命中率，是歐洲籃壇公認的全能型球員。

台新育樂總經理林祐廷同樣給予高度評價，「莫爾曼擁有豐富的比賽經驗與絕佳的團隊配合能力，能迅速融入球隊。」他也提到莫爾曼與隊中的艾力克和麥卡倫曾在歐洲聯賽中交手，彼此間的熟識可幫助他與球隊更快建立默契，「相信能幫助我們持續朝季後賽邁進。」

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莫爾曼自2005年開啟職業生涯，近20年資歷，先後征戰法國、西班牙、土耳其及俄羅斯，以穩定的外線投射與內線防守見長，加上身材優勢與豐富賽場經驗的防守意識，使他成為球隊攻防兩端的重要支柱。於2020-2022年效力土耳其Anadolu Efes兩賽季期間，貢獻場均7.3分、三分球命中率38.5%，幫助球隊完成歐洲籃球聯賽二連霸。

此外，他於2015年獲得法國聯賽MVP，並在2019及2021年奪下土耳其聯賽冠軍。曾是法國國家隊一員的莫爾曼，過去也於2004年FIBA U16歐錦賽和2006年U18歐錦賽中奪得金牌。

台新育樂總經理林祐廷看中莫爾曼攻防兩端出色的表現，「尤其是他的三分球命中率保持穩定，歐洲聯賽10賽季場均三分球命中率35%，對我們欠缺的外線會是一大補強。」

對於能網羅莫爾曼加入，總經理林祐廷進一步分享，「談約期間，仍在等待最終回覆時，艾力克突然跟我說『莫爾曼說會加入我們了』，我當下有嚇到，才知道原來他們有認識，也更確信彼此熟識將能幫助磨合更加順利。」

即將加入戰神，莫爾曼十分開心與期待，他曾透過轉播關注戰神比賽，已對球隊有初步認識，他認為戰神是一支出色的球隊，教練團與球員間互動良好，「讓我更有信心能快速融入。」他也將展現能量與運用經驗幫助團隊，取得更多勝利，目標直指冠軍。

莫爾曼霸氣表示：「與戰神攜手奪下冠軍，是我加入球隊最重要的目標。」戰神在莫爾曼加入後，陣中有5名洋將，台新育樂總經理林祐廷坦言確實很難選擇，「因傷調整中的赫里斯-傑佛森與麥卡倫，目前規劃於二月休兵期間，用友誼賽進行復原狀況的確認，期盼組合最佳戰力朝冠軍邁進。」