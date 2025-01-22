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東南亞射擊錦標賽落幕　中華隊10金9銀3銅作收

▲中華隊宋諭婷、黃士祐。（圖／東南亞射擊錦標賽提供）

▲中華隊在本屆東南亞射擊錦標賽，最終收穫10金9銀3銅。（圖／東南亞射擊錦標賽提供）

記者杜奕君／綜合報導

經過6天激烈競爭，在桃園公西靶場舉行的第46屆東南亞射擊錦標賽今天（22日）落幕，中華隊在壓軸項目男子25公尺快射手槍無人晉級6強淘汰賽，馬來西亞穆罕默德（Mohd Mohamed）在3名印尼選手夾擊中脫穎而出，為該國奪下唯一個人金牌。中華隊本屆賽事則以本屆賽共拿下10金9銀3銅作收。

男子25公尺快射手槍共17名選手參賽，資格賽每名選手必須同時打5個靶，共12組60發，取6名晉級淘汰賽。中華隊蔡育成打下558分，排名第7，僅差1分無緣晉級。另2名台將郭冠廷540分、林磊537分，分別排在第10與11位。印尼蘇特賈（Dewa Suteja）打下最高579分，領先第2名多達10分。

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穆罕默德在6強淘汰賽第1組僅命中1發，隨後表現穩定，連續7組至少都命中3發，以25分射下金牌。印尼阿努格拉（Deka Anugrah）最後6組有4組打下4分，只是前2組各打下1分，最後無力扭轉戰局，以1分之差獲得銀牌。香港選手陳浩輝拿下銅牌。

東南亞射擊錦標賽共有來自7個國家與地區145名選手參賽，中華隊最後一天由宋諭婷再搶下女子50公尺步槍三姿銅牌，本屆賽共拿下10金9銀3銅，其中10公尺空氣手槍、空氣步槍聯手包辦公開男女與青少年男女4金。印尼這次表現令人刮目相看，拿下11金11銀3銅。馬來西亞、新加坡各拿下3金。

對於中華隊這次的表現，教練郭孟熙認為，原本就鼓勵學生選手參加，而且部份國家培訓隊進入冬季休息調整階段，選手實力與陣容並不算最完整，能有這次的成績並不差。只是看到印尼與其餘國家的進步與突破，還是感到震撼，相信台灣選手也有感，為了2月9日泰國亞洲盃 3月全中運，不少選手決定年假後提早在初三開心，進入最後備戰調整。

▲中華隊宋諭婷、黃士祐。（圖／東南亞射擊錦標賽提供）

關鍵字： 東南亞射擊錦標賽射擊中華隊

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