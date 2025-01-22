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東南亞射擊錦標賽最終日　宋諭婷女子50公尺步槍逆轉摘銅

▲中華隊宋諭婷拿下本屆50公尺步槍三姿銅牌、男子步槍三姿印尼選手手古斯塔菲安(中)射下金牌。（圖／東南亞射擊錦標賽提供）

▲中華隊宋諭婷拿下本屆50公尺步槍三姿銅牌。（圖／東南亞射擊錦標賽提供）

記者杜奕君／綜合報導

第46屆東南亞射擊錦標賽22日進行最後一天賽程，中華隊宋諭婷在50公尺步槍三姿韌性十足，淘汰階段上演1.7分的逆轉秀，最後搶下銅牌，個人在國際賽這個項目首度奪牌。新加坡選手林睿娜（Martina Veloso）決賽打出456.2分再度封后，馬來西亞顏辰洁以454.5分獲得銀牌。

50公尺步槍三姿分跪姿、臥姿、立姿，在資格賽每個姿勢各打20發。印尼狄雅茲（Diaz Kusumawardani）以585分排名第1，顏辰洁584分緊追其後，林睿娜579分排名第3。宋諭婷打下577分，排名第7，取得8強淘汰賽資格。中華隊18歲小將藍雅莉未打出水準，以561分排名11。

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8強淘汰賽跪姿．臥姿各打15發，立姿10發，排名倒數2名先淘汰，隨後立姿每打完1發淘汰1人。宋諭婷從第6名面臨淘汰邊緣時開始發威，連續2發射出10.5分、9.9分，晉級4搶3時雖然只打下9.0分，不過狄雅茲失手，僅打下8.4分，宋諭婷靠著3發完成1.7分的逆轉秀。

受到場館不足與訓練經費昂貴的限制，台灣近年專心投入50公尺步槍練習的選手並不多，3天前剛滿28歲的宋諭婷是目前唯一能在這個項目進入國家培訓隊的選手。過去她打過世錦賽、亞運，但從未打進8強決賽。這次不僅感受淘汰賽氛圍與壓力，最後還能逆轉奪牌，對她而言都是生涯初體驗。宋諭婷開心的說，「自己最後關頭一直沒有放棄。」

25歲的林睿娜從2012年開始接觸射擊，最初先練10公尺空氣步槍，2014年僅14歲就拿下世界盃金牌，締造ISSF（國際射擊運動聯盟最年輕金牌紀錄）。

2016年起，林睿娜開始兼練50公尺步槍，近年在東南亞罕逢對手，自己都不確定在這個項目獲得多少金牌，不過她在2018年首度來台參加東南亞錦標賽，同樣贏得50公尺步槍金牌，她開心的說，「這裡是我的幸運地。」

男子50公尺空氣步槍共9人競爭，中華隊17歲小將黃士祐雖搭上8強淘汰賽末班車，但最終仍是以第8名收場。印尼古斯塔菲安（Fathur Gustafian）發揮奧運國手實力，繼10公尺空氣步槍銀牌後，再添1面個人金牌。馬來西亞哈菲茲（Haritz Hessly Hafiz）、新加坡維洛索（Marat Veloso）分別拿下銀、銅牌。

▲中華隊宋諭婷拿下本屆50公尺步槍三姿銅牌、男子步槍三姿印尼選手手古斯塔菲安(中)射下金牌。（圖／東南亞射擊錦標賽提供）

▲男子步槍三姿印尼選手手古斯塔菲安(中)射下金牌。（圖／東南亞射擊錦標賽提供）

關鍵字： 東南亞射擊錦標賽宋諭婷射擊50公尺步槍

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