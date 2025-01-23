台籃最狂肉搏戰　單場5次違反運動精神犯規、5次技術犯規破紀錄

▲攻城獅與夢想家上演激烈肉搏戰，兩項犯規紀錄都改寫聯盟新高。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃新竹御嵿攻城獅22日以106比99擊敗來訪的福爾摩沙夢想家，但此戰兩隊卻是「肉搏」肢體碰撞不斷，犯規共計56次，其中「違反運動精神犯規」5次、「技術犯規」5次，都寫下聯盟歷史單場新高紀錄，儼然成為一場另類的犯規大戰。

TPBL聯盟原先單場最多技術犯規為例行賽G41特攻vs攻城獅，共4個技術犯規。至於單場最多違反運動精神犯規則有例行賽G31、G38、G56、G60，共4個違反運動精神犯規。

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但這兩項紀錄，都在昨日攻城獅對上夢想家之戰被打破，此戰包括夢想家林俊吉、馬建豪、陳振傑，以及攻城獅盧冠軒、李漢昇，都出現違反運動精神犯規，至於夢想家3名洋將高柏鎧、貝奇以及帕奇爾，攻城獅高國豪以及隊職員，都分別領到1次技術犯規。共計單場5次違反運動精神犯規、5次技術犯規，都刷新了聯盟單場新高紀錄。

▲攻城獅主帥威森。（圖／TPBL提供）

對於這場農曆年前的封關戰，會打得如此「激情」，攻城獅總教練威森強調，「熱愛籃球的人，都會有這樣的情緒化反應，加上我也才剛剛來到台灣職業籃球舞台，還在適應尺度。」

不過威森喊話，希望裁判在某些吹判上，能夠解釋更清楚，讓大家知道當下是發生什麼狀況。另外威森也強調，「大家都不想輸球，因此才會出現不少違反運動精神犯規。」

至於夢想家主帥皮爾曼則不願多做回應，僅強調要回去再看過影片，才能了解當下狀況究竟發生什麼事。

TPBL職籃農曆年前賽程全部結束，目前例行賽排名依序為國王、夢想家、海神、戰神、雲豹、特攻、攻城獅。

▲夢想家總教練皮爾曼。（圖／TPBL提供）