死忠鐵粉飛到日本應援　領航猿仍飲恨苦吞東超2連敗

▲領航猿伯朗砍下27分，但球隊仍苦吞東超聯賽2連敗。（圖／東超提供）

記者杜奕君／綜合報導

桃園璞園領航猿22日開拔前進日本挑戰B.League職籃廣島蜻蜓，但領航猿開賽一路陷入雙位數落後，雖然末節逐步收復失土，但廣島蜻蜓靠著團隊兇猛三分火力，最終95比92擊敗領航猿，也讓領航猿在本屆EASL東超小組賽3連勝後，卻又接連苦吞2連敗。

領航猿本季在PLG職籃及東超聯賽開打後勢如破竹，目前除了在PLG暫居例行賽龍頭外，東超更是開季強勢3連勝，一度成為本屆賽事最強勁旅有力候選球隊。

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不過去年「聖誕大戰」，領航猿在主場不敵來訪的廣島蜻蜓，吞下本屆東超首敗。今日領航猿開拔至日本再度對決廣島蜻蜓，但開賽首節就讓對手投進6記三分球，首節打完就以18比30陷入雙位數落後。

隨後廣島蜻蜓在第2節雖然一度遭到領航猿不斷追分，但上澤俊喜在半場結束前飆進壓哨三分彈，半場打完地主廣島蜻蜓手握13分大幅領先。

下半場領航猿靠著伯朗、葛拉漢連續追分，追到僅剩3分落後，但葛拉漢關鍵時刻罰球不進，未能搶下關鍵籃板，最終領航猿就以3分之差飲恨吞下2連敗。

領航猿此戰以伯朗拿下27分、7籃板、2抄截最佳，葛拉漢16分、8籃板、6助攻、2抄截，白曜誠12分，球隊王牌盧峻翔則是11分、5籃板。

值得一提的是，此戰有30多位領航猿死忠鐵粉飛到日本，跨海「支猿收贏」，但領航猿收下東超小組第2敗後，目前與香港東方戰績同為3勝2敗，仍保有晉級4強優勢，接下來2月5日將在主場迎戰香港東方。

領航猿總教練卡米諾斯表示，「真的很感謝球迷特別從台灣來為球隊加油，球隊一開始比較找不到節奏，加上對方給了蠻高強度，球隊花了些時間去適應，下半場防守則有改善，讓對方發生失誤也降低外線命中率，只可惜未能逼進延長賽。」

卡總說，「現在重點是專注在下一場比賽，只要贏球，就能去澳門，目標還是晉級4強。」



攻下全場最高27分的伯朗表示，一開始讓對手進了太多三分，對方投得很順，他們三分球達到五成，當然會很難擊敗，「但下半場我以隊友為榮，彼此互相支持，也打得比較好，特別值得一提的是，感謝特地來到日本的橙客，謝謝球迷到場為我們應援。」

▲領航猿盧峻翔下一戰必須領軍擊敗香港東方，才能挺進本賽季東超最後4強。（圖／東超提供）