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TPBL職籃大亂鬥「肉搏戰」　攻城獅努利飆30分撂倒夢想家

▲攻城獅努利、蕭順議、李漢昇、威森，夢想家貝奇、皮爾曼。（圖／TPBL提供）

▲攻城獅努利此戰再度轟下全場最高30分並領軍奪勝。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃在農曆年前最後「封關戰」，由新竹御嵿攻城獅在主場迎戰福爾摩沙夢想家，此戰風城當家砍將努利不再「白努力」，又轟下全場最高30分外帶6籃板、8助攻、5抄截，加上米克獅15分、17籃板，李漢昇及蕭順議各有13分進帳，在全場兩隊合計56次犯規，包含5次違反運動精神犯規、5次技術犯規的激烈「肉搏戰」情況下，攻城獅106比99險勝止敗。

周日才搞砸22分大好領先優勢，遭聯盟龍頭新北國王逆襲吞敗，攻城獅今日主場迎戰聯盟排名第2位的強敵夢想家，雖然首節剩下1分23秒時，努利一度右腳踝扭傷表情痛苦，但他仍奮勇砍下13分，加上蕭順議半場也貢獻11分，上半場終了攻城獅以56比50取得領先。

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下半場雙方出現激烈肉搏戰，技術犯規及違反運動精神犯規滿天飛，即便夢想家一度追到兩分差距，但攻城獅仍穩住陣腳，3節打完取得9分領先優勢。

▲攻城獅努利、蕭順議、李漢昇、威森，夢想家貝奇、皮爾曼。（圖／TPBL提供）

▲「風城隊長」蕭順議連兩戰得分上雙。（圖／TPBL提供）

末節夢想家再度猛烈追分，一度又僅剩下3分落後，但關鍵時刻攻城獅靠著米克獅以及蕭順議接連拿分，最終順利以7分之差擊敗強敵夢想家。

攻城獅此戰共6人得分達雙位數，以努利砍下30分外帶6籃板、8助攻、5抄截最高，米克獅有15分、17籃板的雙十數據演出，高國豪14分、6助攻、3抄截，克拉14分、7籃板，李漢昇及蕭順議各拿13分。

落敗的夢想家同樣有6人得分上雙，貝奇21分、11籃板，帕奇爾20分、12籃板，本土則以馬建豪的15分、3籃板、3助攻最佳。

▲攻城獅努利、蕭順議、李漢昇、威森，夢想家貝奇、皮爾曼。（圖／TPBL提供）

▲夢想家貝奇此戰貢獻21分、11籃板。（圖／TPBL提供）

關鍵字： TPBL台籃攻城獅努利夢想家李漢昇蕭順議

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