勇士又搞砸18分領先　柯瑞遭嚴防僅拿14分遭國王大逆轉

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士又搞砸18分大好領先遭到逆轉吞敗！勇士23日作客交手沙加緬度國王，灣區大軍一度手握18分領先情勢大好，但下半場不僅全數花光，還遭地主國王上演大逆轉，最終國王在迪羅臣(DeMar DeRozan)轟下32分，薩波尼斯(Domantas Sabonis)也貢獻26分、18籃板帶動下，國王逆轉以123比117擊敗勇士，收下3連勝。

▲勇士柯瑞拿下14分、12助攻，但球隊仍搞砸18分領先吞敗。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

勇士今日踢館國王，上半場有奇兵桑托斯(Gui Santos)跳出，幫助勇士第2節海灌41分，半場打完勇士也以65比48取得領先。

下半場國王開啟追分模式，第3節砍將迪羅臣大爆發，單節7次出手全數命中獨拿19分，國王此節打出37比20逆襲，3節打完雙方戰成85比85平手。

末節勇士一度靠著王牌球星「咖哩大神」柯瑞(Stephen Curry)飆分取得領先，但關鍵時刻勇士雙衛蒙克(Malik Monk)、福克斯(De'Aaron Fox)連續切入破壞勇士防線，國王一波10比0攻勢奠定勝果，最終國王以6分贏球捍衛主場3連勝。

國王迪羅臣此戰轟下全場最高32分外帶5籃板、2助攻、2抄截、2阻攻，薩波尼斯26分、18籃板，蒙克20分、9助攻外帶3抄截。

勇士方面，全場共6人得分達雙位數，威金斯(Andrew Wiggins)拿到全隊最高25分，希爾德(Buddy Hield)5顆三分球進帳17分，至於柯瑞拿下14分、3籃板、12助攻。

▲國王迪羅臣狂轟32分領軍拿下3連勝。（圖／達志影像／美聯社）