王牌SGA狂飆生涯新高54分　雷霆追平騎士並列聯盟例行賽龍頭

記者杜奕君／綜合報導

奧克拉荷馬雷霆王牌球星吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)在台灣時間23日主場對上猶他爵士之戰寫下生涯代表作，全場35投17中加上18罰17中，轟下個人生涯單場新高54分，最終率隊123比114擊退爵士，雷霆除了收下近7戰內第6勝，目前36勝7敗的例行賽戰績也追平克里夫蘭騎士，並列全聯盟第1位。

目前持續穩居西區龍頭的雷霆，今日主場迎戰爵士來訪，此戰雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大表現大發神威，上半場就在他獨拿23分帶領下，雷霆取得57比55領先。

下半場開打後，吉爾吉斯-亞歷山大持續火燙手感，一舉超越先前個人單場最高的45分，轟下生涯新高54分，加上二當家威廉斯(Jalen Williams)也有25分進帳，攜手壓制爵士追分氣焰，最終雷霆就以9分之差收下勝利。

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雷霆此戰贏球，加上騎士今日輸球，雷霆順利以36勝7敗追平騎士，雙方同時並列聯盟例行賽龍頭。

至於輸球的爵士方面，此戰先發5人得分全數上雙，柯林斯(John Collins)傷癒復出砍下22分、12籃板，凱斯勒(Walker Kessler)17分、15籃板、2阻攻，塞克斯頓(Collin Sexton)則有18分、4籃板、9助攻。

▲雷霆王牌吉爾吉斯-亞歷山大對上爵士之戰，轟下生涯新高54分。（圖／達志影像／美聯社）