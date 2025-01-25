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PLG上半季MVP　本土「夜之魔王」盧峻翔戰績、數據雙料稱霸

▲領航猿盧峻翔。（圖／PLG提供）

▲盧峻翔上半季表現火燙，有機會朝年度MVP二連霸目標邁進。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／綜合報導

邁入第5季的PLG職籃，2024-25賽季回到4隊規模開打，其中桃園璞園領航猿上半季以12勝3敗高居聯盟例行賽龍頭，戰績及整體實力明顯高出一個檔次。而領航猿陣中本土一哥盧峻翔，更在本季擦亮「夜王」招牌，目前不僅以場均18.8分位居聯盟本土得分王，也有極高可能朝年度MVP獎項「二連霸」邁進。

上季一舉勇奪聯盟年度MVP、年度第一隊、年度防守第一隊3項大獎，現年27歲的盧峻翔在本賽季表現更上層樓，賽季至今平均可攻下18.8分、4.7籃板、3.3助攻、1.1抄截，其中場均得分高居聯盟本土球員之冠，放眼全聯盟也僅次於艾賽亞、鉑金、金恩、飛雷神等4位洋將。

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更重要的是，盧峻翔本季不僅個人數據亮眼，領航猿整體戰績更是開出紅盤，目前不僅以12勝3敗位居聯盟上半季龍頭，在EASL東超聯賽也有濃厚機會叩關四強，對於盧峻翔來說，可說是面子、裡子雙贏，也堪稱聯盟「上半季MVP」不二人選。

另外，在中華男籃角色定位上，盧峻翔也突破先前國際賽疲軟低潮，去年11月底入選中華隊出戰亞洲盃資格賽第二階段，盧峻翔在客場對上強敵紐西蘭之戰，單場繳出12分、3助攻、4抄截，一度幫助中華隊緊咬強敵紐西蘭，堪稱個人國際賽代表作。

不過盧峻翔本季至今表現，也並非沒有弱點，開季至今例行賽整體兩分球命中率僅有40%，三分球命中率也只有32.6%，對於身為球隊看板球星的水準來看，仍有向上提升空間。

但整體來看，盧峻翔本季15場出賽，就有其中7場的個人得分突破20分大關，整體火力可說是相當穩定，只要能維持此節奏，本季要問鼎年度MVP獎項二連霸機率濃厚，甚至率領領航猿朝隊史PLG首冠目標邁進，也絕非難事。

▲▼領航猿盧峻翔、富邦勇士林志傑。（圖／PLG提供）

▲盧峻翔本季打響「夜王」名號。（圖／PLG提供）

關鍵字： 盧峻翔夜王69大魔王PLG領航猿台籃

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