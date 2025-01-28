運動雲

>

湖人「一眉」戴維斯42分23籃板超狂表現　黃蜂輸球還傷王牌球三弟

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯湖人28日作客交手夏洛特黃蜂，此戰紫金軍團禁區大將「一眉」戴維斯（Anthony Davis）表現大爆發，全場轟下42分外帶23籃板、2阻攻，加上黃蜂明星主控「球三弟」博爾（LaMelo Ball）因腳踝傷勢退場，湖人最終112比107甩開黃蜂糾纏，喜迎近期一波4連勝。

▲湖人戴維斯、黃蜂博爾。（圖／達志影像／美聯社）

湖人此戰踢館黃蜂，開賽首節戴維斯就大爆發，首節就拿下21分、11籃板，率領球隊取得39比19的大幅領先優勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但黃蜂第2節開始猛烈追分，不過陣中王牌主控博爾卻在此節一次外線跳投落地後，不慎踩到防守者導致腳踝扭傷退場，隨後不克再戰，也讓黃蜂後場戰力大受影響。

但黃蜂依舊持續追分，奧柯吉（Josh Okogie）、布里吉斯（Miles Bridges）帶領下，末節開始後不久就追到僅兩分差距，但湖人仍靠著詹姆斯（LeBron James）與戴維斯攜手出擊，加上終場前8.1秒戴維斯兩罰俱中奠定勝果，最終湖人就以5分贏球收下4連勝。

此戰湖人以戴維斯拿下42分外帶23籃板最佳，詹皇進帳22分、7籃板、8助攻，里夫斯（Austin Reaves）則有17分、5籃板、6助攻、3抄截。

黃蜂此戰則以布里吉斯攻下26分、8籃板、4助攻最佳，博爾此戰因傷退場前僅出賽8分45秒，拿下7分、1助攻、1抄截作收。

▲湖人戴維斯、黃蜂博爾。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人戴維斯詹姆斯詹皇AD黃蜂博爾布里吉斯

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

成龍「死亡之握」發威　澳網莎巴蓮卡、茲維列夫冠軍戰雙雙落敗

成龍「死亡之握」發威　澳網莎巴蓮卡、茲維列夫冠軍戰雙雙落敗

正式與熱火鬧翻！　士官長巴特勒退出訓練遭無限期禁賽

正式與熱火鬧翻！　士官長巴特勒退出訓練遭無限期禁賽

PLG上半季進步最多球員　李家慷攻守一體生涯年大爆發

PLG上半季進步最多球員　李家慷攻守一體生涯年大爆發

PLG上半季最佳洋將　全能艾賽亞、禁區悍將鉑金雙爭霸

PLG上半季最佳洋將　全能艾賽亞、禁區悍將鉑金雙爭霸

PLG上半季MVP　本土「夜之魔王」盧峻翔戰績、數據雙料稱霸

PLG上半季MVP　本土「夜之魔王」盧峻翔戰績、數據雙料稱霸

澳網女單大冷門！黑馬凱絲奪大滿貫首冠　球后莎芭蓮卡3連霸夢碎

澳網女單大冷門！黑馬凱絲奪大滿貫首冠　球后莎芭蓮卡3連霸夢碎

勇士又搞砸18分領先　柯瑞遭嚴防僅拿14分遭國王大逆轉

勇士又搞砸18分領先　柯瑞遭嚴防僅拿14分遭國王大逆轉

王牌SGA狂飆生涯新高54分　雷霆追平騎士並列聯盟例行賽龍頭

王牌SGA狂飆生涯新高54分　雷霆追平騎士並列聯盟例行賽龍頭

台籃創舉！雲豹迎「雙蛋」主場館　張建偉喊話50億台幣做到最好

台籃創舉！雲豹迎「雙蛋」主場館　張建偉喊話50億台幣做到最好

「出腳」引眾怒！　鋼鐵人高偉綸遭聯盟開罰1.5萬、惡性犯規記點

「出腳」引眾怒！　鋼鐵人高偉綸遭聯盟開罰1.5萬、惡性犯規記點

【趕快吃吧QQ】女鼓起勇氣幫妹妹餵食守宮　直接緊張到聲音顫抖XD

熱門新聞

TJ手術旅外夢碎　曾琦抱憾告別中職生涯

若不是1994年罷工　762轟傳奇邦茲：我本該在大谷前達成50-50

蔡佳諺澳職奇遇霸林爵聽到中文謝謝　棒打魔力藍回台卻變隊友

NBA上半季亮點／金塊冠軍陣容恐解體？　丹佛射手陷交易傳聞

NBA上半季亮點／擺爛等他？準狀元超狂單臂隔扣　隊友觀眾全驚呆

柯瑞神助攻！凌晨載菜鳥回家　送家被燒毀湖人主帥兒子簽名球衣

讀者回應

﻿

熱門新聞

1TJ手術旅外碎　曾琦抱憾中職生涯

2傳奇邦茲：我本該在大谷前達成50-50

3蔡佳諺澳職奇遇霸林爵聽到中文謝謝

4NBA上半季亮點／金塊冠軍陣容恐解體？

5擺爛等他？NBA準狀元超狂單臂隔扣

最新新聞

1NBA絕命終結站　灰狼喇叭險砸球員

2火箭絕殺王　湯普森撂倒綠衫軍

3湖人AD超猛42分23籃板　領軍宰黃蜂

4成龍死亡之握！　澳網雙名將落敗

5正式與熱火鬧翻　巴特勒遭無限期禁賽

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

新竹雙載機車撞貨車尾門　夫妻送醫仍不治

【看似選擇題實則送命題】模仿女友購物時的地獄問答：只有我在付出
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366