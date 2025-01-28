湖人「一眉」戴維斯42分23籃板超狂表現　黃蜂輸球還傷王牌球三弟

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯湖人28日作客交手夏洛特黃蜂，此戰紫金軍團禁區大將「一眉」戴維斯（Anthony Davis）表現大爆發，全場轟下42分外帶23籃板、2阻攻，加上黃蜂明星主控「球三弟」博爾（LaMelo Ball）因腳踝傷勢退場，湖人最終112比107甩開黃蜂糾纏，喜迎近期一波4連勝。

湖人此戰踢館黃蜂，開賽首節戴維斯就大爆發，首節就拿下21分、11籃板，率領球隊取得39比19的大幅領先優勢。

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但黃蜂第2節開始猛烈追分，不過陣中王牌主控博爾卻在此節一次外線跳投落地後，不慎踩到防守者導致腳踝扭傷退場，隨後不克再戰，也讓黃蜂後場戰力大受影響。

但黃蜂依舊持續追分，奧柯吉（Josh Okogie）、布里吉斯（Miles Bridges）帶領下，末節開始後不久就追到僅兩分差距，但湖人仍靠著詹姆斯（LeBron James）與戴維斯攜手出擊，加上終場前8.1秒戴維斯兩罰俱中奠定勝果，最終湖人就以5分贏球收下4連勝。

此戰湖人以戴維斯拿下42分外帶23籃板最佳，詹皇進帳22分、7籃板、8助攻，里夫斯（Austin Reaves）則有17分、5籃板、6助攻、3抄截。

黃蜂此戰則以布里吉斯攻下26分、8籃板、4助攻最佳，博爾此戰因傷退場前僅出賽8分45秒，拿下7分、1助攻、1抄截作收。