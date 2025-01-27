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PLG上半季進步最多球員　李家慷攻守一體生涯年大爆發

▲領航猿白曜誠、布依德、李家慷。（圖／PLG職籃提供）

▲領航猿「貴公子」李家慷在本季前半段展現亮眼進步。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／綜合報導

如同前述，上半季最佳防守球員由桃園璞園領航猿「貴公子」李家慷強勢問鼎，在PLG職籃2024-25賽季的上半段賽季，李家慷攻守一體的「生涯年」表現，同樣也足以名列上半季進步最多球員肯定。另外，本季轉戰高雄鋼鐵人終於破繭而出的陳范柏彥，職業生涯第3季終於展現相對應的成長表現。

PLG職籃本季重回4隊規模，加上不少球隊都在陣容上進行不小變動，確實也讓年輕好手有更多冒出頭機會。

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其中隸屬領航猿的李家慷，在上賽季就已經有明顯發揮空間與角色定位後，本賽季以球隊主力第六人角色出發，在攻守兩端都扮演除了球隊王牌盧峻翔之外，本土二哥的重要地位。

李家慷上半季平均繳出11.9分、3.4籃板、2.3助攻、1.9抄截，且整體三分球命中率高達39.4%，在上半季至少出賽10場的球員中，外線命中率也是本土球員之冠，攻防表現可說是相當穩定。

▲領航猿盧峻翔、李家慷，鋼鐵人陳范柏彥、艾賽亞。（圖／PLG提供）

▲陳范柏彥轉戰鋼鐵人後，成為球隊本土一哥。（圖／PLG提供）

至於轉投鋼鐵人效力的陳范柏彥，則在港都找到另一片天，生涯前兩季都隸屬台北富邦勇士卻苦無上場空間，陳范柏彥本季在鋼鐵人給予主力前鋒定位與無限開火權後，儼然成為球隊本土一哥，即便日前因鼻骨斷裂，預計農曆年後才能正式復出，但賽季場均15.1分、3.8籃板，三分球命中率35.4%的表現，已經被視為球隊本土一哥作為培養。

除了上述兩人外，另一位本賽季有著明顯進步的，則是台南台鋼獵鷹本土長人謝宗融，綽號「魔獸」的謝宗融，過去兩季同樣在勇士並未有太多表現機會，但本賽季轉戰獵鷹後，由於獵鷹啟用後衛洋將飛雷神，因此給了謝宗融在4號位置上許多發展空間，賽季平均6.7分、8.7籃板，場均籃板數高居本季聯盟本土球員之冠，也展現相當不錯的進步幅度。

▲勇士林志傑、周桂羽，獵鷹飛雷神、謝宗融。（圖／PLG職籃提供）

▲謝宗融本季成為獵鷹本土內線重要戰力。（圖／PLG提供）

關鍵字： PLG上半季進步獎李家慷陳范柏彥謝宗融台籃領航猿鋼鐵人獵鷹

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