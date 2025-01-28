正式與熱火鬧翻！　士官長巴特勒退出訓練遭無限期禁賽

▲熱火「士官長」巴特勒正式遭到無限期禁賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

日前已經兩度遭到球團處以禁賽，邁阿密熱火當家球星「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）今日再度傳出，因為離開球隊訓練，遭到熱火處以「無限期禁賽」處分，究竟巴特勒高喊「賣我」是否會就此遭到交易，也值得後續觀察。

巴特勒本季想要離開熱火傳聞不斷，日前更是公開表態，稱在邁阿密打球已經找不到快樂，也因為做出對球隊有害行為，以及錯過球隊客場班機，近12場比賽遭到禁賽9場，即便有出賽場次，整體表現也明顯大幅下滑，與過往表現有極大落差。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日熱火球團更表示，「巴特勒由於持續無視球團規定，不斷做出有害球隊利益行為，並且未盡到球員義務，因此遭到無限期禁賽，目前將至少禁賽5場比賽。」根據禁賽規定，巴特勒每一場遭到禁賽，將損失美金53萬2737元。

熱火總教練史波斯卓（Erik Spoelstra）今日對上奧蘭多魔術之戰賽前則僅表示，「除了準備對上魔術之役，沒有談論其他事情，將會專注在現有的事物上！」並未對巴特勒的狀況有任何表態及公開說明。

▲巴特勒本季已經第三度遭到熱火球團禁賽。（圖／達志影像／美聯社）