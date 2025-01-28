火箭大鎖變身絕殺王　湯普森爆砍33分10籃板力克綠衫軍

記者杜奕君／綜合報導

休士頓火箭28日踢館波士頓挑戰衛冕軍塞爾提克，此戰「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）單場三分球15投10中爆砍36分，加上防守大鎖湯普森（Amen Thompson）單場砍下33分、10籃板、4助攻，包含終場前1.3秒致勝拋射準絕殺，幫助火箭以114比112戲劇性奪下勝利。

本季團隊表現大躍進，在西區戰績名列前茅的火箭，今日交手東區強敵塞爾提克，這場東、西區當前戰績第2名球隊交手，戰況打來也十分激烈，火箭靠著湯普森、布魯克斯攜手飆分，開賽就一路取得領先，半場打完以54比52壓制綠衫軍。

下半場開打後，布魯克斯持續火燙手感，3節打完進帳11分，但綠衫軍群起追分，一哥坦圖（Jayton Tatum）單節狂看15分，帶領塞爾提克此節轟下37分，3節打完綠衫軍逆轉以4分超前。

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決勝第4節雙方戰況持續膠著，終場前5.3秒坦圖切入得手，雙方戰成112比112平手局面，但火箭最後一擊交給手感火燙的湯普森，他在弧頂接球後強勢切入籃下，以歐洲步晃過對手完成拋射準絕殺，最終就讓火箭以兩分之差險勝塞爾提克。

此戰火箭以布魯克斯砍下10記三分球進帳全場最高36分，至於投進致勝準絕殺的湯普森則有33分、10籃板、4助攻，森根（Alperen Sengun）11分、9籃板、9助攻。

至於地主綠衫軍方面，布朗（Jaylen Brown）砍下全隊最高28分外帶4籃板、4助攻，坦圖19分、6籃板、7助攻。

▲火箭湯普森致勝準絕殺，飆出33分10籃板擊敗綠衫軍。（圖／達志影像／美聯社）