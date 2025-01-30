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「新控衛之神」超狂美技　哈利伯頓砸板自傳瀟灑得分

記者杜奕君／綜合報導

印第安那溜馬30日主場迎戰底特律活塞，此戰溜馬展現兇猛火力，西亞卡姆（Pascal Siakam）轟下37分，明星主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）不僅拿下30分、7籃板、8助攻，還在首節就上演一次「砸板自傳」神妙美技，讓自己瀟灑切入上籃得分，最終溜馬也以133比119大勝贏球，順利拿下近12戰內的第10勝。

▲溜馬哈利伯頓用一次精彩自拋砸板切入技驚四座。（圖／路透）

▲溜馬哈利伯頓用一次精彩自拋砸板切入技驚四座。（圖／路透）

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近況火燙的溜馬主場迎戰活塞，活塞近期狀態不佳，此戰賽前近6戰吞下4敗。開賽雙方都呈現高得分，首節溜馬就在哈利伯頓穿針引線下，團隊飆出40分。

其中哈利伯頓更在此節剩下5分28秒時，一次切入三分線外停球情況下，巧妙直接砸板後自接，直接順勢上籃得手，精彩美技贏得滿堂彩。

在哈利伯頓強勢領軍下，溜馬一路穩定領先，最終順利以14分之差贏球，也讓汽車城大軍苦吞3連敗。

此戰溜馬全場以西亞卡姆砍下37分外帶6籃板、4助攻表現最佳，哈利伯頓則有30分、7籃板、8助攻，透納（Myles Turner）也有24分、7籃板進帳。

輸球的活塞方面，球隊一哥康寧漢（Cade Cunningham）仍有32分、5籃板、9助攻亮眼貢獻，射手畢斯利（Malik Beasley）三分球10投6中拿下20分，「小魔獸」杜倫（Jalen Duren）14分、10籃板。

▲溜馬哈利伯頓用一次精彩自拋砸板切入技驚四座。（圖／路透）

▲溜馬哈利伯頓近期狀態逐漸回溫。（圖／路透）

關鍵字： NBA哈利伯頓溜馬活塞康寧漢Tyrese Haliburton

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