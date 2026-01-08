從台灣高中體系到美職　BA解析黃仲翔投手發展藍圖

運動雲

▲▼ 黃仲翔 。（圖／截自visaliarawhide IG）

▲黃仲翔。（圖／截自visaliarawhide IG）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

權威棒球媒體《Baseball America》8日公布2026年首波季前新秀評比更新，其中效力亞利桑那響尾蛇體系的20歲台灣右投黃仲翔，也名列球探關注名單，被給予45分評價、風險等級為高，並在調整後評分中列為30分潛力新秀。

黃仲翔出身自與林昱珉相同的榖保家商體系，2025年曾隨隊參與大學國家隊巡迴賽，並在對上多名2025年MLB選秀梯次打者時投出亮眼內容，促使響尾蛇加快簽約腳步。球團最終以21萬美元簽下黃仲翔，並在新人聯盟與1A層級觀察到他穩定攻擊好球帶、同時大量製造揮空的能力。

球探報告指出，黃仲翔的速球均速約91至92英里，最快可達95英里，球路同時具備上竄效果與橫向位移。他搭配指叉球與變速球兩種主要變化球，其中指叉球以垂直落差見長，變速球則呈現橫向位移與尾勁；曲球與滑球則被評估為平均水準球種。

數據顯示，黃仲翔所有變化球的揮空率皆落在40%至50%區間，特別是指叉球的誘揮率高達52.9%，成為他對付打者的重要武器。此外，他具備運動型體格，身體框架仍有成長空間，若能持續增強力量，有助於進一步提升整體球威。報告中也特別提到，他的英語溝通能力近年已有明顯進步。

《Baseball America》分析，黃仲翔目前展現的球質、控球與變化球結構，已具備朝輪值後段先發投手發展的條件，未來關鍵在於能否隨著身體成熟同步提升球速，進而放大整體投球影響力。

關鍵字： MLB黃仲翔

被王嘉爾「大力一拽」　華晨宇半年舊疾竟意外康復！

