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快訊／雷霆SGA轟52分無用　勇士柯瑞領軍蛇年最狂逆轉勝

記者杜奕君／綜合報導

聯盟龍頭奧克拉荷馬雷霆30日前進灣區交手金州勇士，雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）上半場就狂轟個人生涯半場新高31分，全場更有52分的瘋狂表現，但勇士一哥「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）克服上半場僅拿4分低潮，下半場灌進17分，最終勇士116比109收下2連勝。

▲勇士柯瑞、雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／路透）

此戰雷霆作客挑戰勇士，上半場完全呈現吉爾吉斯-亞歷山大個人秀，前兩節狂轟31分率領雷霆以58比48壓制地主勇士。

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但勇士第3節迅速回神，柯瑞領軍三分狂飆，勇士一度逆轉超前，但雷霆仍靠著吉爾吉斯-亞歷山大強勢單打穩住陣腳，3節打完雙方戰成84比84平手。

末節雙方持續拉鋸激戰，但關鍵時刻柯瑞持續外線狂飆，加上威金斯（Andrew Wiggins）、魯尼（Kevon Looney）都有所建樹，終場前1分3秒小培頓（Gary Payton II）空手切底線單臂爆扣，讓勇士領先來到9分奠定勝果，最終勇士就以116比109在主場慶賀農曆蛇年情況下，風光上演逆轉勝。

勇士此戰以威金斯拿下27分外帶4籃板最佳，柯瑞三分球10投5中進帳21分，魯尼18分、3籃板、4阻攻，小培頓15分、9籃板、3助攻。

雷霆方面，吉爾吉斯-亞歷山大此戰29投16中轟下52分外帶3籃板4助攻，威廉斯（Jalen Williams）26分、7籃板，赫特爾斯泰（Isaiah Hartenstein）雖然僅有4分，但貢獻18籃板、6助攻。

▲勇士柯瑞、雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／路透）

關鍵字： NBA勇士柯瑞咖哩大神雷霆SGA吉爾吉斯-亞歷山大

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