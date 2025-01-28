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籃球場上竟然狂嘔吐！　美國大學男籃新星馬魯阿奇急退場狀況曝光

記者杜奕君／綜合報導

美國NCAA名校杜克大學男籃今日在對上北卡羅來納州立大學之戰，陣中主戰長人馬魯阿奇（Khaman Maluach）在第2節一次防守時，竟出現直接「爆吐」在場上的意外緊急狀況。馬魯阿奇隨後倒地緊急退場，而賽後杜克男籃也透露，馬魯阿奇是因為抽筋狀況導致嘔吐，在退場休息後狀況並無大礙。

▲NCAA杜克大學男籃好手馬魯阿奇在比賽中嘔吐，隨後緊急退場治療。（圖／達志影像／美聯社）

▲NCAA杜克大學男籃好手馬魯阿奇在比賽中嘔吐，隨後緊急退場治療。（圖／達志影像／美聯社）

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來自南蘇丹，現年僅18歲就有218公分出色身高的馬魯阿奇，本季首度加入杜克男籃，就在陣中扮演禁區吃重角色，場均19.8分鐘就能貢獻8.5分、6.1籃板、1.1阻攻，整體投籃命中率高達78.8％，罰球命中率也有77.3％。

但今日對上北卡州大之戰，馬魯阿奇在第2節一次防守時，竟出現當場「爆吐」狀況，甚至北卡州大進攻球員還不慎踩到馬魯阿奇的嘔吐物，險些打滑摔倒。

而馬魯阿奇則是一度倒地不起，隨後也緊急退場進行檢查，比賽一度暫停讓現場工作人員清理嘔吐物，最終杜克大學以74比64擊敗北卡州大。

賽後杜克總教練謝爾（Jon Scheyer）透露，馬魯阿奇是因為抽筋導致嘔吐，他的身體狀態在退場治療後已經逐漸好轉。

無獨有偶，在馬魯阿奇因狀態不佳退場後，杜克大學在下半場也有球迷失去意識昏厥，並經由現場安保人員緊急帶離球場進行相關處置。

▲NCAA杜克大學男籃好手馬魯阿奇在比賽中嘔吐，隨後緊急退場治療。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬魯阿奇本季在杜克大學扮演禁區要角。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 馬魯阿奇杜克NCAA嘔吐Khaman Maluach

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