湯普森首節狂飆7顆三分球　獨行俠賞巫師難堪14連敗

記者杜奕君／綜合報導

達拉斯獨行俠28日主場迎戰聯盟墊底華盛頓巫師，此戰獨行俠射手湯普森（Klay Thompson）表現大發神威，首節就飆進7顆三分球，全場貢獻23分，此戰團隊共6人得分達雙位數，最終以130比108大勝贏球，也賞給巫師難堪14連敗。

▲獨行俠湯普森單節投進7顆三分球，率隊賞巫師14連敗。（圖／達志影像／美聯社）

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此戰獨行俠面對聯盟爐主巫師，開賽湯普森就大發神威，首節三分球10投7中，讓獨行俠首節打完便取得42比16的大幅領先，半場打完更是大幅超前巫師達到30分，最終順利以22分之差贏球。

此戰湯普森展現得分高效率，全場僅出賽23分59秒，就狂砍23分外帶3籃板、4助攻，華盛頓（P.J. Washington）19分、9籃板，加佛德（Daniel Gafford）18分、8籃板、5阻攻。

輸球的巫師方面，庫利巴利（Bilal Coulibaly）拿下全隊最高16分，普爾（Jordan Poole）15分、6籃板、6助攻。

獨行俠雖然贏球，不過近9戰內只贏下3場，但巫師狀態更加低迷，目前處於14連敗，戰績6勝39敗持續於全聯盟墊底。