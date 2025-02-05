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PLG職籃「本土之王」是他　盧峻翔破紀錄再拿1月MVP

▲領航猿王牌盧峻翔再度奪得聯盟1月最有價值球員獎項。（圖／PLG提供）

▲領航猿王牌盧峻翔再度奪得聯盟1月最有價值球員獎項。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／綜合報導

如果要選出PLG職籃本賽季最強「本土之王」，隸屬桃園璞園領航猿的當家球星盧峻翔絕對是當之無愧！盧峻翔5日再度獲選2024-25賽季1月聯盟最有價值球員，除了是連續兩個月拿下此殊榮外，盧峻翔更寫下連3季都至少連續兩個月蟬聯單月最有價值球員獎項的恐怖紀錄，堪稱聯盟最強本土王牌。

盧峻翔在1月份持續兇猛火力，場均繳出17.7分、5籃板、2.7助攻，幫助領航猿在1月份寫下3戰全勝火燙表現，目前13勝3敗戰績也持續於全聯盟獨走。

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值得一提的是，這也是盧峻翔生涯第6次獲選單月最有價值球員，也創下連續3個球季都有連2個月蟬連單月最有價值球員的聯盟紀錄（2022-23球季12及01月、2023-24球季02及03月、2024-25球季12月及01月）。

攻擊火力愈夜愈美麗的盧峻翔，本季完全扛起領航猿頭號球星的招牌，率領球隊不論在PLG或是東超都打出好成績，其中在1月16日對上高雄鋼鐵人的比賽，盧峻翔在開賽15秒就閃電切入上籃拿下2分，以生涯得分1751分超越楊敬敏成為PLG的歷史得分王。

緊接著在下一場18日對上台南台鋼獵鷹的比賽，盧峻翔在第四節投進關鍵的三分球，不僅幫助球隊鎖定勝利，也讓他以出賽113場、累積252個三分球命中，成為聯盟新科三分球王。

盧峻翔1月出色的表現，讓他在激烈的單月最有價值球員投票中，21張選票（包含2張球迷選票）中拿到9張第1名的5分、以總分67分獲選01月最有價值球員。

01月最有價值球員前3名得分如下：
盧峻翔 (領航猿) 67分
鉑金 (獵鷹) 47分
布依德 (領航猿) 21分
 

關鍵字： 盧峻翔PLG1月MVP領航猿夜王69大魔王台籃

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