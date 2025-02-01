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「鋼牙」變身能量超人　海神蘇文儒大爆發成上半季大爆發好手

▲海神艾德、陳懷安、蘇文儒，雲豹高錦瑋。（圖／TPBL提供）

▲海神蘇文儒上半季大爆發，寫下生涯年最佳表現。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃上半季賽程結束後，有多名本土好手都展現出色表現，其中過去3季都在高雄全家海神屬於角色型綠葉球員的「鋼牙」蘇文儒，卻把握機會搖身一變，成為球隊本土頭號戰將，上半季不僅以場均11.1分暫居球隊本土得分一哥，無論攻守兩端都展現長足進步，可說打出生涯年強勢表現。

現年27歲，身高187公分的蘇文儒，自海神創隊首季就在選秀會上被挑中，但過去3季多半以替補身份上場，3季累積62場出賽，總得分不過159分，也並未獲得任何個人獎項肯定。

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但本賽季在海神新任總教練費雪重用下，蘇文儒上半季19戰全勤出賽，且場均11.1分、3.5籃板、2助攻、1.7抄截，外帶每場以32.7％命中率砍進1.9顆三分球，上半季個人總得分來到211分，已經超越過去3季總和，幾乎可以說只花了半季時間，就寫下生涯年表現。

蘇文儒在上半季整體表現，甚至可以說超越海神本土一哥「海瓏王」胡瓏貿，甚至放眼全聯盟，都是頂級「3D」球員表現，往往各隊外圍得分箭頭，都交由蘇文儒來伺候看守。

在上半季兩度單場拿下22分，寫下生涯新高表現後，蘇文儒儼然成為海神2、3號位置核心要角，甚至放眼全聯盟，都在同位置具有極高競爭力，有機會朝年度獎項目標叩關邁進。

▲海神總教練費雪、蘇文儒。（圖／TPBL提供）

▲蘇文儒上半季堪稱海神本土一哥。（圖／TPBL提供）

關鍵字： 蘇文儒海神TPBL台籃

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