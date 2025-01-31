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TPBL上半季最佳洋將　克羅馬、沃許本雙雄爭霸

▲▼台啤雲豹克羅馬、高錦瑋。（圖／台啤雲豹提供）

▲台啤雲豹克羅馬上半季整體表現仍是洋將頂級水準展現。（圖／台啤雲豹提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃本賽季以7隊規模開打，各隊為了拚出戰績，在洋將更替上相當頻繁，但在外援戰力來來去去情況下，包括雲豹克羅馬、國王沃許本仍繳出令外界印象深刻表現，另外包括攻城獅得分機器努利，以及戰神全能控衛麥卡倫，目前雖然出賽基數仍處於不足，但若能補上足夠的出賽數，仍有機會成為爭取年度最佳洋將的黑馬人選。

在農曆新年前的上半季，聯盟7隊都出現洋將更替動作，其中甚至有不少球隊都呈現洋將「大洗牌」狀況，外籍球員戰力來來去去，仍在尋覓與團隊最適配的戰力人選。

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不過巧合的是，上賽季分別在兩個聯盟拿下「最佳洋將」殊榮的克羅馬、沃許本，本季在投入同一個聯盟出賽後，整體表現依舊傲視群雄。

在雲豹仍是進攻端一肩扛的克羅馬，上半季平均繳出25分、7.4籃板、5助攻、2.7抄截，且整體命中率高達48.1%，在足夠出賽數基準下，高居聯盟上半季得分榜首位，抄截則排名第2位，整體表現可說是相當亮眼。

且克羅馬在執行關鍵一擊的把握性與能力相當強大，只可惜上半季雲豹僅打出6勝9敗，排名例行賽第5位，稍稍削弱了克羅馬極具宰制力的表現，若雲豹最終全年度總戰績能衝進前3名，克羅馬將有濃厚機會成為年度最佳洋將代表人物。

▲TPBL職籃新北國王林書豪、沃許本，福爾摩沙夢想家馬建豪。（圖／TPBL提供）

▲國王沃許本將是年度最佳洋將最有力人選。（圖／台啤雲豹提供）

至於上賽季在PLG職籃一舉拿下年度最佳洋將、年度第1隊、年度籃板王的沃許本，本季轉投國王陣營後，整體表現依舊穩健，上半季平均可繳出19.8分、10.7籃板、1抄截、1阻攻，加上聯盟最佳戰績佐證。

若非國王整體洋將戰力一字排開，除了沃許本外還包括曼尼高、奧帝、強森以及最後加入的桑尼，整體戰力實在太過整齊，否則沃許本整體數據肯定還能更加提升，繳出不亞於克羅馬的數據表現。

除了上述克羅馬、沃許本兩人外，目前聯盟中仍有兩名洋將，因為上半季傷勢影響，或是加入聯盟太晚，導致出賽數仍不足，但在少量的數據樣本中，仍展現極爲強大能力，有機會成為年度最佳洋將黑馬人選。

▲攻城獅努利、蕭順議、高國豪，國王林書豪、桑尼。（圖／TPBL提供）

▲攻城獅得分機器努利上半季末展現恐怖得分火力。（圖／台啤雲豹提供）

其中，上半季季末加入攻城獅，就連續兩戰改寫聯盟單場新高的「恐怖得分機器」努利，絕對有不亞於克羅馬與沃許本的強大能力，努利目前出賽3場，場均得分高達38.3分，另有6.7籃板、7助攻、2.7抄截，若能補足出賽數，並延續這樣的驚人火力，絕對足以列名年度最佳洋將討論。

至於來台出賽4場，就帶領戰神打出4連勝，但卻因手傷缺陣的全能控衛麥卡倫，場均繳出16.8分、7.5籃板、9.5助攻外帶1.8抄截，只要手傷痊癒後仍能維持這樣的高檔表現，加上戰神能夠將團隊戰績拚上前段班，同樣也將是年度最佳洋將的黑馬級人物。

▲TPBL職籃戰神麥卡倫、雷蒙恩、高錦瑋。（圖／TPBL提供）

▲TPBL職籃戰神主控麥卡倫。（圖／TPBL提供）

關鍵字： TPBL最佳洋將克羅馬沃許本努利台籃

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