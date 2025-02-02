林書豪領銜高錦瑋、林俊吉出擊　TPBL職籃上半季最佳5人亮眼

▲林書豪仍是台灣籃壇標竿人物。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃以7隊規模展開首個賽季，在2024-25賽季前半段中，有眾多好手打出亮眼成績表現，若要挑出上半季「最佳5人」陣容，以新北國王林書豪為首，包括另外兩名表現出色的本土後衛台啤永豐雲豹高錦瑋、福爾摩沙夢想家林俊吉，以及台啤永豐雲豹攻守全能砍將克羅馬，加上新北國王內線大將沃許本，可說是上半季最強5人陣容。

匯集7隊開打的TPBL職籃，在農曆新年前的上半季由新北國王暫時以12勝4敗位居例行賽第1名席次，國王能夠暫居龍頭大位，陣容一字排開好手如雲，兩名大將林書豪、沃許本串聯團隊更可說功不可沒。

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其中身為攻勢發動機的林書豪，即便年齡、傷勢限制越來越大，但場上籃球智慧仍是頂尖水準，國王團隊在他有效掌握攻勢之下，在聯盟幾乎沒有競爭對手。

林書豪上半季平均繳出17.7分、5.7籃板、6.1助攻、1.3抄截，全面數據也將成為本季「年度MVP」最大熱門。

▲沃許本幫助國王打出上半季聯盟最佳戰績。（圖／TPBL提供）

至於隊友沃許本方面，上半季平均可繳出19.8分、10.7籃板、1抄截、1阻攻，雖然數據面由於國王洋將陣容過於豪華遭到稀釋，但整體主宰力依舊傲視群雄，多變的禁區單打模式，也成為國王攻城掠地最佳利器，同樣是年度最佳洋將熱門人選。

值得一提的是，林書豪與沃許本，都是擅於鼓舞團隊士氣的好手，在兩人的精神力感染下，國王無疑成為本季爭冠最大熱門勁旅。

另外，兩名本土主控林俊吉、高錦瑋，在上半季展現的數據也夠水準，林俊吉率領夢想家打出例行賽第2名戰績緊追國王，場均14.8分、3.4籃板、5.1助攻、1抄截也是聯盟頂級後衛表現。

▲夢想家主控林俊吉上半季整體表現穩健。（圖／TPBL提供）

至於「小高」高錦瑋在上季新人年表現大放異彩後，進入第2個職業賽季並未出現所謂新秀「撞牆期」，上半季場均平均能轟下18.6分，高居聯盟本土球員之冠，另外5.3籃板、6.3助攻、1.9抄截，在數據表現上堪稱聯盟本土最佳。

▲雲豹高錦瑋在上半季暫居聯盟本土得分王。（圖／TPBL提供）

而雲豹「蔣公」克羅馬上半季平均繳出25分、7.4籃板、5助攻、2.7抄截，且整體命中率高達48.1%

，高居聯盟得分榜首位、抄截榜也排在第2位，雖然雲豹整體戰績有待提升，但克羅馬個人表現仍是洋將頂尖水準展現。

▲克羅馬上半季攻守表現都是洋將頂尖水準。（圖／TPBL提供）