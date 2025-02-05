東區最強對決！　綠衫軍坦圖＋神奇小白撂倒龍頭騎士

記者杜奕君／綜合報導

本季「東區最強」對決，5日正式上演！開季就一路位居聯盟龍頭的克里夫蘭騎士，在主場迎戰東區排名第二位，也是衛冕軍的波士頓塞爾提克。此戰綠衫軍展現強大團隊戰力，全場5人得分上雙，包括一哥坦圖（Jayson Tatum）22分、4籃板、7助攻，以及懷特終場前2分43秒飆進關鍵三分彈進帳20分，最終塞爾提克就以112比105撂倒騎士。

▲塞爾提克「神奇小白」懷特關鍵時刻三分冷箭，幫助球隊撂倒龍頭騎士。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

身為本季率先拿下40勝的頂尖勁旅，騎士此戰賽前處於4連勝狀態火燙，但面對東區勁敵塞爾提克，開賽首節騎士卻面臨得分荒，首節團隊進攻荒腔走板，讓塞爾提克取得28比15的雙位數領先。

第2節開始，騎士雖然在當家球星「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）領軍下開始回神，但綠衫軍團隊戰力均衡，前3節打完仍手握12分領先優勢。

末節騎士逐步進逼，米歇爾展現強勢單打本領，連切帶罰在終場前5分30時，追到僅剩4分落後。但隨後綠衫軍後場最穩定戰力懷特展現威力，個人連續飆進3顆外線進帳8分，包含終場前2分43秒的大號三分彈，讓塞爾提克領先穩定回到10分差距。

即便騎士明星控衛賈蘭德（Darius Garland）仍努力嘗試將落後縮小至個位數，但隨後綠衫軍展現穩定性6罰5中，最終就以112比105贏得4連勝，也讓騎士在主場終止4連勝。

此戰塞爾提克仍以王牌球星坦圖的22分、4籃板、7助攻、2抄截、2阻攻最佳，致勝功臣懷特則有20分、5籃板、2助攻、2抄截。布朗（Jaylen Brown）16分、9籃板、6助攻。

飲恨主場吞敗的騎士方面，一哥米歇爾砍下全場之冠的31分外帶10籃板、6助攻，賈蘭德則有25分進帳。雖然此戰不敵塞爾提克，但騎士目前40勝10敗戰績依舊居聯盟首位，不過西區王者奧克拉荷馬雷霆的39勝9敗，已經逐步逼近。

▲塞爾提克一哥坦圖此戰也是致勝功臣。（圖／達志影像／美聯社）