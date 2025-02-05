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出大事！「籃球大帝」喬丹之子　酒駕疑似又持毒遭逮捕

▲「籃球大帝」喬丹之子馬庫斯·喬丹，今日捲入酒駕持毒風波遭逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

▲「籃球大帝」喬丹之子馬庫斯·喬丹，今日捲入酒駕持毒風波遭逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

近年來NBA好手的「星二代」頻頻受到關注，而身為最傳奇「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）之子的馬庫斯·喬丹（Marcus Jordan），台灣時間5日卻鬧出大風波，傳出在佛羅里達州因為涉嫌酒後駕車，甚至疑似持有古柯鹼遭到警方逮捕，不過目前馬庫斯·喬丹已經獲得釋放，正等待後續調查。

現年34歲的馬庫斯·喬丹是最偉大籃球員「空中飛人」喬丹的二兒子，不過馬庫斯·喬丹籃球之路並不如老爸順遂，身高僅有191公分不如老爸的198公分，籃球生涯也在大學時期就提前終結。

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不過馬庫斯·喬丹隨後改走經商模式，開了潮流鞋店以及餐飲事業，但最受關注的則是他的情史，他曾和老爸昔日場上最佳搭檔，另一名NBA傳奇球星皮朋（Scottie Pippen）的前妻拉莎（Larsa Pippen）發展戀情，當時引發外界高度關注。

不過今日馬庫斯·喬丹卻闖出大禍，根據美國媒體報導，佛州警方在當地時間4日凌晨3點發現一台車輛形跡可疑，經過攔檢後，發現駕駛者正是馬庫斯·喬丹，且當下他不斷高喊「我是喬丹的兒子，我沒有做錯什麼，我只是要回家！」

這樣語無倫次的態度，加上拒絕配合酒測，後續警方也在其車輛上發現疑似古柯鹼粉末，在被帶回警局進行酒測，確認馬庫斯·喬丹血液酒精濃度超標後，他正式被指控酒駕及持有毒品，但目前喬丹陣營尚未對此事件進行公開回應。

關鍵字： 喬丹酒駕馬庫斯·喬丹Marcus Jordan

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