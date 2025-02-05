快訊／領航猿、國王拚東超4強　陳建州高喊「台籃值得了」

▲EASL東超籃球聯賽，領航猿順利挺進最終4強。（圖／東超提供）

記者杜奕君／桃園報導

桃園璞園領航猿5日晚間在主場桃園巨蛋進行EASL東超聯賽關鍵一役，對戰香港東方籃球隊，順利贏球拿下本屆最終4強門票。下周三新北國王同樣只要在小組賽贏球，也能挺進最終4強。對於本賽季兩支台灣參賽球隊都在東超闖出佳績，身為PLG職籃副會長的陳建州表示，「真的值得了！現在亞洲各國都更了解台灣籃球，也希望接下來能將4強戰地點澳門變成台灣主場。」

從2020年開始推動台灣球隊投入東超聯賽，陳建州透露，「當時對於台灣的參賽權，其實各隊是打上問號的，因為當時只有SBL聯賽，因此從一開始的1個參賽名額，到現在PLG做出不錯成績，才有兩張門票能夠參與東超。」

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陳建州也透露，「過去亞洲各隊可能只認識台北富邦勇士，但本季包括領航猿、國王都打出成績讓大家更了解台灣球隊的實力，當然台灣籃球現在有些紛擾，我也希望能夠整合，讓最好的球隊都有機會參與東超賽事，和亞洲列強接軌。」

陳建州也以上屆東超冠軍球隊日本職籃千葉噴射機為例，「噴射機去年靠著東超聯賽，就有300萬美金左右的收益，在日本職籃各隊之間都口耳相傳有很好的口碑，本季琉球黃金國王主場對上新北國王，該場比賽收入也高達65萬美金。明年東超將變成12隊參賽，除了加入蒙古職籃，中國CBA球隊也在觀望中。」

不過陳建州也強調，PLG和東超聯賽簽下5年合約，明年參賽權確定會是PLG職籃的1、2名球隊，「當然會希望最好的球隊都有參賽機會，但目前至少5年都將以PLG為主。」

▲EASL東超籃球聯賽最終4強戰，確定將在澳門舉行。（圖／東超提供）