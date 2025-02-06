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3X3籃協拜會行政院　延續亞運金牌榮耀拚站上國際

▲3X3籃球協會拜會行政院，盼延續亞運金牌榮耀。（圖／中華民國3X3籃球協會提供）

記者杜奕君／綜合報導

自杭州亞運奪得男子3對3籃球金牌後，全台灣的籃球迷都在關注，台灣是否能夠延續，再創高峰。對此，甫成立的中華民國三對三籃球協會(下稱3X3籃協)，5日由理事長吳同喬，率領副理事長鄭志龍、錢薇娟、周俊三，及秘書長張承中，赴行政院拜會政務委員史哲及教育部政務次長張廖萬堅，就未來如何推動3對3籃球事務進行交流。

史哲政委表示，競技運動全民化是賴總統重要的政策目標，運動部今年即將掛牌上路，政府未來也將全力支持3對3籃球運動，爭取奧運參賽資格，並朝產業化發展。期望3X3籃協能夠貢獻一份心力，不只是實現政策目標，更要由下而上推廣3對3運動，協助基層的教育。

張廖萬堅次長指出，最大的目標是增加積分，朝著世界盃甚至奧運前進，那國手培訓模式需要協會去完整建立，同時也希望3X3籃協能夠與國際籃總FIBA、中華民國籃協建立起良好的溝通與合作，帶動三人籃球的發展。

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3X3籃協理事長吳同喬表示，台灣人普遍身材不高大，在仰賴體能條件的籃球運動相當吃虧，但得利於3對3的特殊賽制，台灣是非常有機會在這項賽事中打出一片天，而杭州亞運的金牌就是最好的證明。

協會是經過與FIBA以及籃協充分溝通後才成立的，也得到兩個單位的充分授權，未來不只是舉辦更多高積分的賽事為目標，更希望能夠在基層扎根，培養更多有潛力的選手，讓台灣能夠在世界的舞台上發光發熱。

3x3協會副理事長，同時也是台灣指標性人物的錢薇娟、鄭志龍、周俊三的台灣籃壇龍頭地位人物，也不約而同表示，目前台灣五人籃球已經發展完整，3人籃球絕對是台灣籃球未來走出國際最重要的一個項目，藉由協會的成立，政府機關的支持，可以將台灣籃球推至更高層級，創造更好的環境，帶動整體產業，在國際舞台上看到台灣真的不是夢。

關鍵字： 3X3籃協3X3籃球

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