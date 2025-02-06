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越「努利」越飆分　攻城獅主場斬斷海神4連勝

▲攻城獅努利、海神邱子軒。（圖／TPBL職籃提供）

▲攻城獅努利單場轟下34分領軍擊敗海神。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

上半季末來台加盟新竹御嵿攻城獅，就頻頻改寫聯盟單場個人得分新高紀錄的洋將努利，5日率隊在主場迎戰處於連勝氣勢正旺的高雄全家海神，努利單場再度飆出34分、10籃板，順利幫助攻城獅以97比91逆轉贏球，也終止海神4連勝。

農曆年假前拉出一波4連勝，海神此戰前進風城開賽表現依舊強勢，由克雷格搭配蘇文儒、艾德三線攜手飆分，首節打完取得6分領先優勢。

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但攻城獅第2節迅速回神，靠著米克獅連續單打，加上射手盧冠軒三分球追分，半場打完攻城獅以54比51反超。隨後攻城獅第3節團隊攻勢當機，單節僅拿下15分，反觀海神則是多點開花，3節打完又重新要回3分領先。

不過下半場手感復甦的攻城獅努利，末節則是大演個人飆分秀，末節個人獨拿15分，在他強勢飆分下，攻城獅順利上演逆轉戲碼，最終6分之差斬斷海神4連勝。

努利全場18投8中，加上19罰15中砍下34分、10籃板、3抄截，高國豪14分、4籃板、6助攻，米克獅也有14分、15籃板，攜手捍衛主場勝利。

至於落敗的海神方面，全場以艾德拿下26分、14籃板最高，摩爾斯22分、16籃板，本土則以邱子軒的10分最高。

農曆新年後首戰就在主場開出紅盤，攻城獅努利即便先前遭遇腳踝扭傷，但農曆連假期間調整狀態完全康復，目前來台後4戰平均繳出37.3分、7.5籃板、5.5助攻外帶2.8抄截，整體火力相當驚人。

海神總教練費雪對於團隊進攻端表示肯定，且拼勁十足，唯獨第4節防守輪轉溝通不足，以及過多失誤，是未來可加強之處。

攻下全隊最佳的艾德坦言，針對此役備戰許久，可惜未能收到成效，「第4節如同教練說的，溝通不夠，也沒辦法很理性的處理球。下一場我們會更加有備而來。」艾德另有助攻、抄截各3數據。

全場攻下10分、4助攻的邱子軒則說，「想幫助球隊贏球，可惜第4節讓對手拿太多分，失誤也過多，但我們1、3節防守是好的，要保持下去。」

▲攻城獅努利、海神邱子軒。（圖／TPBL職籃提供）

▲海神邱子軒此戰攻下10分、4助攻。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： 努利攻城獅台籃TPBL海神艾德邱子軒

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