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好面熟！香港東方男籃4人曾「旅台」　楊和難忘牛肉麵

▲領航猿盧峻翔、李家慷、卡米諾斯，香港東方楊和。（圖／東超提供）

▲香港東方男籃楊和此次重回台灣出賽，不忘品嚐牛肉麵滋味。（圖／東超提供）

記者杜奕君／桃園報導

桃園璞園領航猿5日在EASL東超聯賽打出驕傲一役，最終以87比61擊敗來訪香港東方，順利挺進本屆賽事最終4強。不過值得一提的是，香港東方本季共有4名球員曾有「旅台」資歷，包括上季曾效力高雄鋼鐵人的楊和、卡麥龍，曾效力新北國王的海登，以及曾是富邦勇士一員的張文平。楊和就表示，「我很喜歡台灣，昨天吃了牛肉麵，真的很懷念台灣的一切。」

本季對於香港東方男籃來說相當特別，同時參與菲律賓職籃PBA以及香港本地聯賽情況下，還同時參與本季東超聯賽，也讓球員長時間面臨搭機奔波主客場賽的狀況。

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楊和就表示，「教練告訴我們，這是很特別的賽季，本季參與3個聯賽，一周內要在香港、菲律賓的比賽來來回回，我們仍試著專注於比賽，但這是真的很艱難的一個賽季。」

談到陣中4人有「旅台」資歷，楊和則表示，「我的隊中連我共有4人曾經在台灣打球，我們很開心能夠回來，我們在台灣有很好的一段回憶，是很棒的經驗，我很喜歡台灣，昨天吃了牛肉麵，真的很懷念台灣的一切。」

另外，談到與領航猿再次交手，楊和則認為，「上季我在高雄鋼鐵人打球，盧峻翔今天很厲害，他去年也還可以，但今年比較厲害，他的自信心與比賽節奏，與團隊的化學效應都很棒。對手的防守很棒，每個進攻機會都很專注，這對我來說是很棒的學習經驗。」

▲領航猿盧峻翔、李家慷、卡米諾斯，香港東方楊和。（圖／東超提供）

▲楊和透露目前已經取得香港護照。（圖／東超提供）

關鍵字： 香港東方楊和鋼鐵人台籃PBA

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