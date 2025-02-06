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NBA交易黑馬贏家！　國王網羅立陶宛巨塔瓦倫休納斯

▲國王網羅瓦倫休納斯、雷霆收進禁區硬漢泰斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲國王網羅穩定好用的內線長人瓦倫休納斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA的2024-25賽季「交易大限」進入倒數計時階段，沙加緬度國王繼日前透過交易換來砍將拉文（Zach LaVine）後，6日再度透過交易，向華盛頓巫師換來立陶宛籍長人瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）這位禁區硬漢，而代價僅是西索科（Sidy Cissoko）、以及兩個二輪選秀籤，可說是相當划算。

去年休賽季才和巫師簽下3年3000萬美元合約（約新台幣9.9億元）的瓦倫休納斯，是相當扎實穩定的內線巨塔，不過本賽季開打後，他卻多半以替補身份出發，但在20.1分鐘的場均上場時間，仍能穩定貢獻11.5分、8.2籃板、2.2助攻，展現不錯的高效率打法。

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但瓦倫休納斯從開季就身陷交易傳聞當中，今日他也確定被送往國王，將和立陶宛國家隊的隊友，國王明星長人薩波尼斯（Domantas Sabonis）以及效力多倫多暴龍時期的老戰友迪羅臣（DeMar DeRozan）相聚首，加上先前換來的拉文，國王整體戰力「星度」可說獲得大大提升。

另外，本季暫居西區龍頭的奧克拉荷馬雷霆，也在交易市場出手，向紐奧良鵜鶘換來禁區優質苦工泰斯（Daniel Theis），這位32歲的德國好手，過去也是2023年世界盃奪冠班底，本季平均貢獻4.3分、4.3籃板、1.6助攻，也讓雷霆禁區替補戰力獲得提升。

▲國王網羅瓦倫休納斯、雷霆收進禁區硬漢泰斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆收進禁區硬漢泰斯。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA交易瓦倫休納斯國王巫師Jonas Valanciunas泰斯雷霆

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