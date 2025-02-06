好熱心！球迷比賽途中告訴熱火板凳席　巴特勒被交易至勇士

記者杜奕君／綜合報導

NBA在台灣時間6日再度出現驚天交易，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）在傳聞多時後，終於透過涉及5隊的巨大交易，震撼加盟金州勇士。但值得一提的是，由於巴特勒母隊邁阿密熱火當下正處於比賽狀態，熱火球員甚至是在板凳席上，透過後排熱心球迷「口述」方式，才得知交易部分內容，狀態相當逗趣。

本季已經因為與熱火鬧翻，3度遭球團禁賽的明星前鋒巴特勒，今日終於確定透過5隊交易轉戰熱火，其中勇士獲得巴特勒加盟，並且簽下1.21億美金合約，至於熱火則是得到勇士主力前鋒威金斯（Andrew Wiggins）及近年來不受重用的防守大鎖塔克（PJ Tucker）。

另外爵士獲得剛剛來到勇士不久的施洛德（Dennis Schroder），而勇士安德森（Kyle Anderson）則轉戰多倫多暴龍，底特律活塞則拿到沃特斯（Lindy Waters III）與理查森（Josh Richardson）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

值得一提的是，交易案發生當下由於熱火正處於比賽狀態，甚至有熱心的球迷直接「告知」坐在熱火球員席上如洛夫（Kevin Love）等選手，此次交易案內容，在社群媒體發達的當下，也成為交易發生時的另類新鮮狀況。

勇士如願補強頂級球星巴特勒，但先前一度傳出球隊鎖定的頭號目標為天王球星杜蘭特（Kevin Durant），但杜蘭特拒絕前往勇士與柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）等人重聚。

現年35歲的巴特勒本季至今出賽25場，平均17分、5.2籃板、4.8次助攻，整體投籃命中率為54％，在前進勇士後，整體搭配化學效應是否能讓灣區大軍獲得前進季後賽動力，也是後續觀察重點。

▲巴特勒透過交易轉戰人氣勁旅勇士。（圖／達志影像／美聯社）