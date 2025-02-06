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高承睿不敵南韓一哥張禹珍　WTT新加坡大滿貫賽止步16強

▲▼「柚子同學」高承睿下周世界排名將創個人新高 。（圖／翻攝自WTT官網）

▲「柚子同學」高承睿本季新加坡大滿貫賽止步男單16強。（圖／翻攝自WTT官網）

記者杜奕君／綜合報導

台灣桌球新希望「柚子同學」高承睿6日在2025年WTT新加坡大滿貫賽16強戰，遭遇南韓勁敵張禹珍，高承睿苦戰4局，最終以8比11、12比14、11比9、6比11，總局數1比3敗下陣來，但男單16強仍締造個人大滿貫賽最佳成績表現。張禹珍賽後也讚揚高承睿年輕有天賦，是位很難對付的對手。

此次高承睿在新加坡大滿貫賽除了男單賽事外，也和「小林同學」林昀儒在男雙合拍出擊，男單首輪高承睿先擊敗42歲印度老將卡邁爾（Achanta Sharath Kamal）。

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32強遭遇世界排名第5的法國「眼鏡弟」F.勒布朗（Felix Lebrun），雖然高承睿過去3度交手都落敗，但最後卻以3比2上演大逆轉，勇闖本屆男單16強。

不過今日首度對決南韓一哥張禹珍，高承睿一路陷入苦戰，開賽就連丟兩局，雖然第3局回穩拿下，但後續張禹珍穩住陣腳，最終3比1擊敗高承睿，順利挺進8強。

高承睿雖然落敗，但男單16強仍締造個人大滿貫賽最佳成績，晚間18時他也將和林昀儒聯手對上日本組合戶上隼輔、篠塚大登，爭取本屆男雙4強門票。

關鍵字： 高承睿桌球柚子WTT新加坡大滿貫賽

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