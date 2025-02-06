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交易來巴特勒又輸！　咖哩大神柯瑞砍32分勇士仍吞敗

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士6日完成震撼大交易，獲得人氣球星「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）加盟，但今日對上猶他爵士之戰，球隊打來依舊陷入苦戰，即便陣中王牌球星「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）全場狂砍32分、7助攻，勇士最終仍以128比131輸球，交易後並未開出勝利紅盤。

稍早灣區大軍選擇以5隊規模的震撼交易，迎來原隸屬邁阿密熱火的鐵血硬漢巴特勒加盟，隨後更和他完成2年1.21億美元的延長合約，目的就是要在柯瑞與巴特勒的最後黃金階段，力拚一座NBA總冠軍。

不過巴特勒加盟，並未帶給勇士「慶祝行情」，由於該筆交易中，勇士也送出包括威金斯（Andrew Wiggins）、施洛德（Dennis Schroder）等主力輪替陣容，因此今日作客爵士之戰，勇士出賽陣容面臨不小重整，所幸小將波傑姆斯基（Brandin Podziemski）有所發揮，半場打完以58比56領先爵士。

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下半場開打後，勇士靠著希爾德（Buddy Hield）末節三分球連發，一度手握雙位數領先優勢，但勇士最後決勝期再度無法守成，團隊連續失誤讓爵士逆轉超前，雖然一哥柯瑞挺身而出一度穩住領先優勢，但爵士喬治（Keyonte George）飆進關進三分彈，加上勇士最後關頭又是失誤惹禍，最終爵士就以3分險勝。

爵士此戰6人得分達雙位數，克拉克森（Jordan Clarkson）拿下31分、4籃板、5助攻，喬治（Keyonte George）替補貢獻26分、6助攻、2抄截。

飲恨吞敗的勇士方面，柯瑞砍下全場最高32分外帶7助攻，波傑姆斯基也有29分、6籃板、4助攻佳作，但關鍵時刻勇士失誤連連，也斷送此戰贏球機會。

▲勇士交易巴特勒後未能開出慶祝行情，今日柯瑞砍下32分仍以輸球收場。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士交易巴特勒後未能開出慶祝行情，今日柯瑞砍下32分仍以輸球收場。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士柯瑞巴特勒交易

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