快訊／林昀儒、高承睿捷報　新加坡大滿貫賽挺進男雙4強

▲林昀儒與高承睿勇闖新加坡大滿貫賽男雙4強。（合成圖／路透、達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

台灣桌球兩大新世代好手林昀儒、高承睿，6日晚間再度合拍出擊，在2025年WTT新加坡大滿貫賽男雙8強戰交手日本組合戶上隼輔及篠塚大登，台灣組合展現強悍實力，最終以11比5、9比11、11比6、11比8，僅花36分鐘就順利以3比1勝出，挺進本屆男雙4強。

此戰開賽林昀儒、高承睿面對目前世界排名第2的強勁日本組合戶上隼輔、篠塚大登，爭取本屆男雙4強門票。高承睿雖然稍早在男單止步16強，但仍寫下個人大滿貫賽最佳成績。

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開賽寶島組合就勢如破竹，11比5率先搶下首局。第2局雙方雖然一度呈現拉鋸，但高承睿展現大將之風，犀利殺球令對手無法招架只能喊出暫停。但暫停過後日本組合迅速回穩，逆轉11比9拿下扳平戰局。

第3局戶上隼輔及篠塚大登逐漸掌握比賽節奏，不過林昀儒與高承睿步步為營再度逆轉6比4領先，林昀儒強勢對角回球又令對手難以招架，逐漸拉開9比5超前，隨後寶島組合11比6拿下此局，再度取得領先地位。

日本組合不放棄追分，第4局又是率先取得4比2領先，林昀儒與高承睿雖然一度逆轉超前，但隨後回擊掛網，雙方又戰成8比8局面。關鍵時刻台灣組合穩住陣腳連拿關鍵2分，取得10比8領先氣勢大振，最後對手回擊出界，林昀儒、高承睿就以11比8拿下此局，最終3比1順利挺進本屆男雙4強。