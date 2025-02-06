福克斯加盟馬刺首秀飆24分13助攻　溫班亞瑪致勝罰球射老鷹

▲福克斯加盟馬刺首戰，就以好表現幫助球隊拿下勝利。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

聖安東尼奧馬刺日前交易來明星控衛福克斯（De'Aaron Fox）果然開出慶祝行情，6日首次代表馬刺出賽，福克斯全場繳出亮眼24分、5籃板、13助攻、3抄截，加上陣中王牌球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）終場前2.9秒致勝罰球建功，馬刺驚險以126比125勝出，順利終止2連敗。

日前透過三方交易轉戰馬刺的明星控衛福克斯，今日迎來加盟黑衫軍首秀，此戰球隊也開出不錯「慶祝行情」，福克斯在作客老鷹之戰，上半場展現強大破壞力，率隊就取得18分領先，第3節開打不久馬刺更是一度領先達20分之多。

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但隨後地主老鷹展開猛烈反撲，最後決勝期靠著杭特（De'Andre Hunter）三分彈追到僅兩分差，隨後「鷹王」楊恩（Trae Young）更是挺身而出，先是兩罰俱中扳平戰局，隨後馬刺靠著溫班亞瑪補扣超前，但終場前8.5秒楊恩關鍵拋投得手，雙方再度戰成125平局面。

不過馬刺暫停部署最後一擊，溫班亞瑪終場前2.9製造對手犯規兩罰一中，最終馬刺就戲劇性以1分之差贏球攻破老鷹主場。

此戰馬刺團隊共7人得分達雙位數，福克斯拿下24分、5籃板、13助攻、3抄截，加盟馬刺首戰就表現亮眼，至於致勝英雄溫班亞瑪也有24分、12籃板進帳，瓦塞爾（Devin Vassell）20分、3籃板、4助攻、4抄截。

飲恨吞敗的老鷹方面，楊恩轟下全場最高32分及12助攻，奧康古（Onyeka Okongwu）則有30分、12籃板、5助攻。

不過相較於福克斯轉隊首秀亮眼獲勝，同樣經由交易轉戰沙加緬度國王的拉文（Zach LaVine）則沒這麼幸運，首度披上國王戰袍出賽，卻在主場以111比130慘敗給奧蘭多魔術，拉文全場表現也僅能說是平平，13投4中拿下13分、3助攻。

▲拉文轉戰國王首秀表現平平。（圖／達志影像／美聯社）