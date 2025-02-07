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「金童」唐西奇加盟湖人首秀日期出爐　11日對戰爵士有望上陣

▲▼湖人為唐西奇舉行加盟記者會。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人唐西奇正式出賽可能落在下周二對爵士之戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2024-25的NBA賽季「交易大限」正式截止，西區豪門球隊洛杉磯湖人無疑成為最大贏家，獲得天才球星唐西奇（Luka Doncic）加盟助陣，目前已經開始加入團隊練習情況下，唐西奇何時才會正式披上紫金戰袍出賽，也格外引發外界關注。根據美國媒體報導，唐西奇由於尚未進入5對5的對抗練習，因此正式登場時間稍稍延後，預計將在台灣時間11日主場對上猶他爵士時，正式迎接湖人首秀。

先前一度傳出，在獲得唐西奇加盟助陣後，湖人可能將在台灣時間本周日（8號）對上印第安那溜馬之戰首度上場。

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但根據NBA權威記者史坦（Marc Stein）報導，唐西奇由於自去年聖誕節就因腿傷缺陣至今，在加入湖人後尚未進行5對5的對抗練習，因此可能先持續進行訓練調整，在狀態許可下，於下周二對上爵士之戰正式上場為湖人效力。

去年的NBA「聖誕大戰」，唐西奇遭遇小腿2級拉傷，當時評估需要休養至少6到8周，不過唐西奇本人也透露，「為了恢復到百分之百的狀態，自己在小腿傷勢的恢復過程中，確實花了更多的時間來修復傷勢。」

本季唐西奇先前為達拉斯獨行俠出賽22場，場均有28.1分、8.3籃板、7.8助攻、2抄截，外帶每場能投進3.4顆三分球，湖人在這位超級球星加盟後，能和詹姆斯（LeBron James）激盪出何等火花，外界都在期待。

▲▼湖人詹姆斯、唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯（左）、唐西奇即將正式聯手。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA唐西奇交易湖人爵士Luka Doncic

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