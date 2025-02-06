快訊／蔡文誠神妙致勝籃板建功　勇士終結對獵鷹3連敗

▲勇士柏德來台首秀就轟下22分幫助球隊贏得勝利。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／綜合報導

台北富邦勇士6日遠征府城，挑戰台南台鋼獵鷹，兩隊本季交手勇士僅拿1勝3敗，且近期苦吞對戰3連敗。此戰勇士由於腸胃型感冒影響，全隊僅有10人應戰，但新洋將柏德首度披掛上陣就飆出22分，雖然末節開打不久就傷退，但老將蔡文誠關鍵時刻進攻籃板建功，隨後又罰進致勝兩球，幫助勇士以102比97攻破獵鷹主場。

開賽勇士「小跑車」賴廷恩遠投近切無往不利，個人連拿7分率隊打出12比6領先。獵鷹雖然一度追近，但勇士巨塔威希連拿7分，又讓勇士回到9分穩定超前。加上新洋將柏德頻頻展現犀利中距離跳投，首節打完勇士就以33比22取得雙位數領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台鋼獵鷹蓋比一次精彩扣籃，一度讓球隊看見反撲氣勢。（圖／PLG提供）

第2節開局，勇士頻頻利用快攻維持雙位數領先，但獵鷹主力後衛谷毛唯嘉連續三分冷箭將落後追到8分差，不過此時新洋將柏德再度展現得分機器本色，連續強勢單打跳投又幫助勇士找回氣勢，半場打完在柏德14分領軍下，勇士以55比43持續壓制獵鷹。

下半場開打後，勇士持續擴大領先優勢，但獵鷹展現韌性，禁區坦克鉑金頻頻搶分再度追到個位數差距，加上谷毛唯嘉一次切入妙傳蓋比完成此節終了前壓哨爆扣，3節打完獵鷹追到僅剩6分差。

末節開打後，勇士手感最火燙的柏德意外傷退，一路挨打落後的獵鷹，在比賽尾聲連續祭出加壓防守奏效，一度追到僅剩兩分差，不過關鍵時刻蔡文誠抓下重要進攻籃板，獵鷹只能犯規情況下，蔡文誠關鍵兩罰命中，幫助球隊以5分險勝。

▲勇士老將蔡文誠（中）關鍵進攻籃板替球隊守住勝利。（圖／PLG提供）

此戰勇士4人得分上雙，柏德首秀拿下22分、6籃板、3助攻、2阻攻，威希21分、11籃板、2抄截、3阻攻，賴廷恩12分、4籃板、3助攻、4抄截，周桂羽10分、5籃板、8助攻、2抄截。

獵鷹則是5人得分達雙位數，以飛雷神的24分最高，鉑金拿下20分、9籃板，谷毛唯嘉15分、8助攻、2抄截，謝宗融10分、7籃板，奇兵蓋比則有11分進帳。

▲此戰中職台鋼雄鷹總教練洪一中也到場觀戰。（圖／PLG提供）