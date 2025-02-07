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勇士「大鳥」PLG首秀高效砍22分　吳永仁讚柏德無可挑剔

▲勇士吳永仁、柏德，台鋼獵鷹蓋比、谷毛唯嘉，台鋼雄鷹洪一中。（圖／PLG提供）

▲勇士柏德首度登場就帶隊贏球。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／綜合報導

台北富邦勇士6日以102比97擊敗台南台鋼獵鷹，終止兩軍對戰3連敗。此戰勇士「開箱」新洋將柏德（Jabari Bird），他在30分55秒的上場時間內，高效率14投10中砍下22分、6籃板、3助攻、2阻攻，若非末節腿傷暫時退場，個人數據有望更加亮眼。勇士執行教練吳永仁賽後就直言，「柏德才練4到5次球，今天的表現沒什麼好挑剔的！」

雖然比「官方身高」196公分看來再稍矮一些，不過柏德在加盟勇士首戰表現出色，犀利精準中距離讓對手防不勝防，來到PLG職籃首戰就以超過7成命中率砍下22分、6籃板、3助攻、2阻攻，對於團隊整體進攻火力明顯有不少加分。

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事實上，現年30歲的柏德來頭不小，在2017年曾在第2輪被NBA傳統勁旅波士頓塞爾提克挑中，新秀賽季也在NBA舞台出賽13戰，留下3分、1.5籃板數據。

其後柏德雖然開啟海外籃球生涯，但本季前進馬來西亞聯賽為柔佛南方老虎籃球俱樂部效力，場均攻下21.1分、6.4籃板，也榮獲最終FMVP殊榮。

在結束大馬賽季後，柏德加入勇士陣營首戰就領軍奪勝，賽後勇士主帥吳永仁就表示，「今天柏德的表現沒什麼好挑剔，命中率很高，以首次登場來說算是很棒的表現，只是體能上確實還需要再調整。」

至於柏德本人則表示，「不想說得太誇張，但因為持續有在訓練，因此對自己有信心能夠投進這些出手的球。」

▲勇士吳永仁、柏德，台鋼獵鷹蓋比、谷毛唯嘉，台鋼雄鷹洪一中。（圖／PLG提供）

▲柏德首戰強勢中距離跳投令外界印象深刻。（圖／PLG提供）

關鍵字： 柏德勇士PLG台籃Jabari Bird

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