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林秉聖「回娘家」挺戰神　驚傳手腕傷勢打中華隊有變數

▲「齊天大聖」林秉聖回娘家，力挺前東家台北台新戰神。（圖／記者杜奕君攝）

▲「齊天大聖」林秉聖回娘家，力挺前東家台北台新戰神。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

本季西進挑戰中國CBA聯賽的「齊天大聖」林秉聖，7日現身和平籃球館，進場力挺前東家台北台新戰神。本次為了備戰中華男籃參與亞洲盃資格賽第三階段，林秉聖卻透露自己出現左手腕傷勢，是否能夠參與此次賽事還得看傷勢恢復狀況而定。

林秉聖上季幫助戰神在成軍首季就打入年度總冠軍賽，不過賽季結束選擇前進CBA加入浙江廣廈效力，目前廣廈例行賽戰績也高居全聯盟第一位，林秉聖也喊話有信心能幫助球隊達成奪冠目標。

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此次返台是由於被選入亞洲盃男籃資格賽第三階段，中華隊16人名單之列，中華男籃預計10日正式開訓，在20日將於主場和平館迎戰菲律賓，23日客場交手香港。

目前在前兩階段打完，中華隊戰績1勝3負，暫居分組第3，已經確定無緣以分組前兩名直接晉級會內賽，但必須全力爭取分組第3名，取得「6搶4」外卡賽資格，最終才能挺進本屆亞洲盃正賽。

但林秉聖透露，「自己在去年12月比賽中抄球傷到左手腕，目前仍在復原狀態，接下來是否能參賽仍要視傷勢恢復狀況而定。」

今日林秉聖進場觀賞戰神交手新北中信特攻，兩隊都是他曾效力過的球隊，林秉聖透露，「昨天就先到球場和老隊友們敘舊，也帶了飲料給大家，今天也到場觀戰，認為今天戰神一定會贏。」

關鍵字： 林秉聖戰神特攻中華男籃台籃TPBLCBA

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