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K湯轟25分射垮綠衫軍　獨行俠交易唐西奇後終獲首勝

記者杜奕君／綜合報導

在交易陣中天王球星唐西奇（Luka Doncic）之後，聲勢直直落的達拉斯獨行俠，7日在作客挑戰東區強權波士頓塞爾提克之戰，終於打出一場好球，在「K湯」湯普森（Klay Thompson）17投11中，轟下並列全場最高25分外帶3籃板、4助攻帶領下，獨行俠最終擋住綠衫軍大舉反撲，以127比120贏球，拿下交易唐西奇後首勝。

交易唐西奇後一勝難求的獨行俠，今日作客挑戰衛冕軍塞爾提克，此戰湯普森上半場狀態火燙，個人13次出手命中10球，前兩節就獨拿23分，也幫助獨行俠取得67比56的雙位數領先。

即便下半場塞爾提克大舉反撲，加上湯普森進攻端受限，但獨行俠輪到明星主控厄文（Kyrie Irving）領軍拿分，最終獨行俠就以7分之差驚險收下勝利。

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此戰獨行俠以湯普森拿下25分最高，板凳出發的汀威迪（Spencer Dinwiddie）貢獻22分，至於厄文則有19分、3籃板、4助攻、4抄截進帳。

追分功虧一簣的綠衫軍方面，布朗（Jaylen Brown）此戰也轟下25分，主力第六人普里查德（Payton Pritchard）21分、6籃板、6助攻，至於一哥坦圖（Jayson Tatum）則有17分、4籃板、4助攻。

▲獨行俠湯普森。（圖／路透）

▲獨行俠湯普森砍下25分，幫助球隊撂倒強敵綠衫軍。（圖／路透）

關鍵字： 湯普森厄文獨行俠塞爾提克綠衫軍普里查德布朗

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