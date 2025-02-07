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勇士主場就是狂！　球團公布上半季主場「進場率」達8成

▲富邦勇士全新主題球衣「曖戀粉球衣」預購活動今日開跑。（圖／富邦勇士提供）

▲富邦勇士全新主題球衣「曖戀粉球衣」預購活動今日開跑。（圖／富邦勇士提供）

記者杜奕君／綜合報導

台北富邦勇士本季歷經15場例行賽事，目前戰績7勝8敗位居聯盟第3，農曆年後將全力爭奪季後賽席位，邁向最終目標！上半季勇士主場進場率高達8成，今日球團公佈本季剩餘5場主場例行賽購票資訊，門票將在2月10日開放本季季票球迷優先購買，11日全面開賣。另外3月份推出主題球衣「曖戀粉球衣」預購活動於今(7日)12:00開跑。

本季例行賽剩餘主場賽事，全數集中於3月份進行，後續將陸續公布主題日的豐富內容。3月首檔主題日特別推出主題球衣「曖戀粉球衣」，以「黎明破曉的春日戀曲」為設計主題，融合春天的清新與黎明的希望，展現浪漫與活力。

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▲富邦勇士全新主題球衣「曖戀粉球衣」預購活動今日開跑。（圖／富邦勇士提供）

衣身採用柔和的漸層色彩，由淡藍逐漸過渡至橙紅，象徵從夜晚到白天的過渡充滿朝氣，胸前的圖案結合了太陽、花卉與音符，代表愛情、自然與音樂的融合，營造出夢幻般的氛圍，不僅是籃球場上的時尚選擇，更是一場春日戀曲的視覺盛宴。「曖戀粉球衣」今天12:00起至2月11日12:00於「台北富邦勇士官方商城」販售。

3月份勇士主場門票則於2月10日12:00至23:59開放本季季票球迷優先購票，2月11日12:00起至比賽前一天全面開賣，有興趣購票的球迷們可至「臺北富邦勇士售票網」、「富邦勇士售票APP」購票，主題日活動詳細資訊將會陸續公布，可持續鎖定勇士官方粉絲專頁。

▲富邦勇士全新主題球衣「曖戀粉球衣」預購活動今日開跑。（圖／富邦勇士提供）

關鍵字： 台北富邦勇士PLG台籃

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