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海神新春補強　前富邦勇士摩爾特里加盟助陣

▲海神宣布摩爾特里加盟。（圖／海神提供）

▲海神宣布摩爾特里加盟。（圖／海神提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃高雄全家海神7日晚間宣布補強，網羅身高208公分，本季曾效力PLG職籃台北富邦勇士的摩爾特里（Arnett Moultrie）加盟入隊。巧合的是，他與目前同樣效力海神的洋將克雷格同樣來自密西西比州立大學，是相差一屆的學長、學弟關係，摩爾特里也喊話要幫助海神拿下更多勝利，目標總冠軍。

34歲的摩爾特里，曾效力NBA費城76人隊、NBA G League 蘇瀑天空力量隊(Sioux Falls Skyforce)、德拉瓦87人隊(Delaware 87ers)，在黎巴嫩、波多黎各、土耳其、韓國、伊朗、菲律賓、俄羅斯、艾沙尼亞等都有職業聯賽資歷。

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摩爾特里近年則活躍於亞洲賽場，披過CBA北京控股、南京同曦、新疆廣匯戰袍，2022年轉戰台灣職籃，他本季為富邦勇士隊出賽8場，場均出賽28分鐘，場均11.4分、10籃板、1.3次助攻，0.6次阻攻，0.5抄截。

「很開心有機會加入高雄全家海神隊，我知道球隊主打快速球風、擋拆配合也是我所擅長的。」摩爾特里是克雷格大學學長，兩人相差一屆，雖未曾見面，但他一直持續關注母校動態，「我知道克雷格是位優秀球員，我也等不及和隊友會合，希望能幫助球隊拿下更多勝利，目標絕對是總冠軍。」

高雄全家海神隊執行長李偉誠(Wilson)表示，摩爾特里的加盟將為海神隊無論是洋將輪替或團隊整體戰力增添陣容深度與調度彈性。另一方面，右手骨裂的威勝復原進度良好，等待他康復回歸之際，團隊下半季將持續尋求突破，力拼佳績。
 

關鍵字： 摩爾特里海神勇士TPBLPLG台籃

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