主控麥卡倫傷癒回歸　戰神撂倒特攻奪對戰4連勝

▲戰神麥卡倫傷癒歸隊砍下18分，率隊主場擊敗特攻。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／台北報導

台北台新戰神7日迎接農曆新年後首戰，對上新北中信特攻來犯，先前兩隊交手戰神拿下3連勝，此役戰神主控麥卡倫傷癒回歸繳出18分、8籃板，加上錢肯尼決勝期跳出，全場也貢獻17分、6籃板、2抄截，戰神最終72比69驚險擊敗特攻，收下對戰4連勝。

此戰地主戰神迎接手傷缺陣多時的主控麥卡倫回歸，即便首節團隊攻勢低迷，但上半場獨拿12分，率領戰神半場打完以44比36壓制特攻。

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不過第3節特攻派上林韋翰、曾文鼎等老將上場壓陣，果然逐漸收復失土，特攻甚至一度逆轉超前比分。

▲特攻林韋翰此戰持續以替補身份上陣。（圖／TPBL提供）

不過末節兩隊都陷入得分荒，但戰神錢肯尼挺身而出，單節進帳9分幫助球隊穩住領先，不過特攻「魔術師」林韋翰終場前27.7秒飆進三分彈，將落後縮小到1分差。

隨後特攻啟用犯規戰術，雷蒙恩兩罰俱中，特攻最後追平三分球機會，謝亞軒沒有太好出手空間，最終戰神就在主場以3分險勝。

戰神全場以麥卡倫拿下18分、8籃板最佳，錢肯尼17分、6籃板、2抄截，艾力克11分、9籃板，剛剛入選中華男籃亞洲盃資格賽16人名單的雷蒙恩則有10分、5籃板貢獻。

飲恨敗北的特攻方面，新洋將艾斯卡拿下19分、15籃板、4助攻，奈森10分、14籃板，林韋翰貢獻8分、3助攻。

▲錢肯尼決勝期攻守兩端都有強勢表現，替球隊收下勝利。（圖／TPBL提供）