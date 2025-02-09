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湖人「鄉村曼巴」大爆發！　里夫斯飆45分領軍5連勝

記者杜奕君／綜合報導

即便天王球星詹姆斯（LeBron James）因傷缺陣，東契奇（Luka Doncic）也尚未迎接加盟首秀，洛杉磯湖人9日主場對決印第安那溜馬之役，仍靠著「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）狂轟生涯新高45分外帶7籃板、7助攻、3抄截，最終湖人就以124比117贏球拿下5連勝，戰績也爬上西區第4位。

即便此戰詹皇因為腳踝痠痛，本季第4度缺陣，加上唐西奇也仍在調整狀態，預計台灣時間周二才將迎來加盟湖人首次登場，但湖人此戰靠著里夫斯撐住場面，首節里夫斯個人就砍下14分，湖人全隊更是狂砍44分，首節就取得22分大幅領先。

即便第二節溜馬展開反撲，但湖人在里夫斯強勢帶動下，半場打完以66比50穩住雙位數領先優勢。但溜馬在當家明星前鋒西亞卡姆（Pascal Siakam）第三節連續單打取分下，逐步縮小落後差距追到10分落後局面。

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不過里夫斯在末節再度大演個人秀，單節又獨砍14分，全場轟下個人生涯新高45分，另有7籃板、7助攻、3抄截，八村壘則有24分、9籃板進帳。

溜馬方面，此戰以西亞卡姆的23分、6籃板、4助攻、2抄截最佳，主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）19分、9助攻、2抄截、1阻攻。

▲湖人里夫斯狂飆生涯新高45分，率隊5連勝。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人里夫斯狂飆生涯新高45分，率隊5連勝。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人里夫斯鄉村曼巴溜馬西亞卡姆唐西奇詹姆斯詹皇

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