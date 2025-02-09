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「一眉」戴維斯獨行俠首秀砍26分16籃板　寫超狂紀錄卻意外傷退

記者杜奕君／綜合報導

達拉斯獨行俠日前在NBA本季「交易大限」前作出震撼交易，送出鎮隊基石唐西奇（Luka Doncic），向洛杉磯湖人換來禁區神獸「一眉」戴維斯（Anthony Davis）。戴維斯台灣時間9日迎接轉隊後首秀，在主場迎戰休士頓火箭之戰繳出26分、16籃板、7助攻、3阻攻，不料卻在第3節尾聲提前傷退，不過獨行俠以116比105贏球，賽後戴維斯也表示鼠蹊部傷勢並無大礙。

▲「一眉」戴維斯轉戰獨行俠首秀表現出色，卻在第3節末意外傷退。（圖／達志影像／美聯社）

▲「一眉」戴維斯轉戰獨行俠首秀表現出色，卻在第3節末意外傷退。（圖／達志影像／美聯社）

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獨行俠日前無預警將當家球星「籃球金童」唐西奇交易至湖人，引發獨行俠球迷眾多抱怨及不滿，今日是交易案後首次主場舉行比賽，就有球迷開卡車繞著球場外行駛，車上並且印有開除球隊總管哈里森（Nico Harrison）的不滿標語。

不過球隊新引進的戴維斯，今日首度披上獨行俠戰袍出賽，開賽就助攻、火鍋連發，隨後更是連續兩度禁區單打跳投得手，展現超強宰制力，上半場就轟下24分、13籃板、5助攻、3火鍋，也是自1996-97賽季之後，聯盟史上首位半場就繳出至少20分、10籃板、5助攻、3火鍋的選手。

在戴維斯強勢表現帶領下，獨行俠上半場就取得17分大幅領先，不過戴維斯下半場火力驟降，且在第3節一次防守時，無碰撞情況下痛苦倒地，起身後戴維斯明顯按著鼠蹊部表情痛苦退場。

在戴維斯傷退後，獨行俠一度遭火箭追到僅4分差，所幸最後關頭獨行俠在主場穩住陣腳，最終仍以11分之差贏球奪得2連勝。

此戰18投10中，狂砍26分、16籃板、7助攻、3阻攻的戴維斯賽後強調，「我的腿部有點緊繃，感覺像是抽筋，在回到休息室治療後已經沒有大礙。」

戴維斯透露自己的傷勢大概是鼠蹊部與股四頭肌部分，先前他在1月底也曾因腹肌拉傷缺陣將近1周時間。

同筆交易被送來獨行俠的克里斯蒂（Max Christie）此戰貢獻23分，厄文（Kyrie Irving）與湯普森（Klay Thompson）則各有13分進帳。

至於火箭方面，近期則是苦吞6連敗，戰績一路下探至西區第4位，全場以明星長人森根（Alperen Sangun）砍下30分最佳，砍將格林（Jalen Green）24分外帶6助攻，湯普森（Amen Thompson）則有20分、7籃板、5助攻。

▲「一眉」戴維斯轉戰獨行俠首秀表現出色，卻在第3節末意外傷退。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴維斯此戰轟下26分、16籃板、7助攻、3阻攻，也幫助獨行俠拿下2連勝。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 戴維斯獨行俠交易NBA湖人火箭

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