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士官長巴特勒轉戰勇士首秀砍25分　攜手柯瑞猛飆34分逆轉勝公牛

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士9日開出交易後慶祝行情！在「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）轉隊後首秀貢獻25分、4助攻，加上「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）全場狂飆34分、5籃板、6助攻攜手合作下，灣區大軍客場打出精彩逆轉勝，以132比111痛宰芝加哥公牛。

▲勇士柯瑞、巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

日前完成驚天交易案，將巴特勒納入陣中的勇士，今天終於迎接士官長加盟首秀，身披勇士10號戰袍的巴特勒隨隊征戰風城，在首節就幫助勇士取得34比31領先。

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不料地主公牛卻在次節表現大爆發，單節打出38比21猛烈攻勢，團隊前兩節就投進11顆三分球的兇猛火力，讓公牛半場打完以69比55取得雙位數領先。

第3節開打後勇士持續低迷，一度落後多達24分，但此時「咖哩大神」柯瑞開始發飆，連續不講理的三分球破網，單節猛飆24分帶動下，勇士順利逆轉超前。

末節巴特勒也開始加入飆分行列，勇士趁勢領先超過20分情況下，最終就戲劇性以21分之差擊敗地主公牛。

勇士此戰以柯瑞投進8顆三分球進帳34分、5籃板、6助攻，巴特勒加盟勇士首戰進帳25分、2籃板、4助攻、1抄截、1阻攻。

先盛後衰的公牛方面，懷特（Coby White）拿下全隊最高，新秀布澤利斯（Matas Buzelis）則有16分、4籃板、5助攻。

▲勇士柯瑞、巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士巴特勒士官長柯瑞咖哩大神公牛

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